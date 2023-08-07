[好片推薦]《水泥烏托邦：末日浩劫》天災與人禍哪一個可怕！當團體失序時我們該如何自處…

[無雷] 《水泥烏托邦：末日浩劫》即將在8月10日在台上映，劇情描述因強震而成為一片廢墟的首爾，依舊屹立不搖的「皇宮公寓」中，住民們為了生存而展開一連串的計劃與行動。

帥氣男神朴敘俊一登場，臉上與身上掛滿了傷痕，從他的陽台視線望出，首爾竟成一片廢墟。片中並未追究大災難到底是怎麼發生的，重要的是在孤立無援的時期，人與人之間在個人以及群體上所產生的矛盾與衝突。這一群「皇宮公寓」的居民，在一次又一次的選擇交叉口，都造成了他們意想不到的後果。



在一個群體中想要建立秩序，最重要的就是一位睿智的領導者。除了具有領導能力，也必須統合來自大家的意見，雖然我們都知道「少數服從多數」，雖然決定了團體前進的方向，但團體中若有些個體心中所有懷疑或是矛盾，應該陽奉陰違？還是放棄自己的想法？



在這一個末日的設定之下，受難者應該人人平等，但是當眼前的情況可能造成個人利益的損害時，想法就可能會變得不一樣。在超級寒冷的天氣中，食物與空間已經有限，還大方收留別人？但把他們趕走，等於也是要他們放棄生存機會，兩難的抉擇將在片中不斷上演，他們的選擇沒有對錯，但不同選擇卻會造成截然不同的後果。



朴寶英與朴敘俊在片中飾演一對新婚夫妻，公務員與護士的組合，原本感情很好的兩人，在這樣的特殊狀況下逐漸展現出不一樣的想法，幾乎快要造成夫妻失和。而李秉憲在眾星拱月下成了鐵血領導人，帶領大家重整環境更尋找開發新物資，看似稱職的領導者，卻也隨著他不為人知的祕密被揭發而劇情出現反轉。



其實《水泥烏托邦：末日浩劫》這樣的末日狀況也暗喻著人與人之間的相處，既得利益者是否願意伸出援手，或是當你突然成為求援者時，又是什麼想法？脫離了你身處的團體，竟有著不一樣的新天地！在一個團體中成為少數，也不代表你的想法有錯誤，因為也可能你在另一團體就成為多數。人心的矛盾與自私，就是《水泥烏托邦：末日浩劫》的最大看點。8月10日全台上映。



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