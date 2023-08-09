雷／爆破場面升級！盤點《災後調查日誌2》4大必看原因　才剛開播就有人要領便當？！

由Disney+獨家跟播的職人救災劇《災後調查日誌2》終於在影迷期盼下回歸！這次除了要繼續看金來沅、孫浩俊、孔升妍的警察與消防、救護員聯手救災外，還加入了「國科搜」四方協力破案。開播前兩集收視率就一路飆升破7%，不僅有更加升級爆破大場面，鑑識解剖協助確認被害人的死亡原因，主角群的互動也起了更多變化，但隨著劇情推移，竟然有人第二季才剛開播就要領便當了？！

滿滿的火災、爆破立體感

在第一季時不少影迷都被《災後調查日誌2》震撼又真實的火災場面留下深刻印象。而在第二季中，更是整整兩集火災頻傳，也因此讓陳浩介（金來沅飾演）與奉道鎮（孫浩俊飾演），以及救護員宋雪（孔升妍飾演）被迫分開行動。接續上一季結尾，陳浩介與奉道鎮為了追第一季的星芒連續縱火案犯嫌趙益淳來到一處停車場，沒想到才剛進去就發生多次爆炸。從陳浩介暈倒的視角從上往下拍，可以看見熊熊烈火幾乎快吞噬螢幕，加上停車場的層層設計，讓火勢的立體感更加鮮明，隔個螢幕看就已經相當熱，更何況現場的演員群，只能說真的太敬業。





其實珍島犬跟推土機才是CP？

在上述中提到，兩人經歷一場生死交加的查案行動後，對彼此的信任也跟著加深。好在有奉道鎮幫陳浩介扣上最關鍵的鉤環，他才能順利活下。陳浩介緩緩向奉道鎮說了句「謝謝」並打算將鉤環還他，不過奉道鎮則霸氣說「好好把它收著，救過你一命的鉤環，未來會是你的平安符。」在第一季中不對盤的兩人，到現在惺惺相惜，也詮釋了主角們從自我中心到團隊合作的化學變化，更被影迷笑稱「原來珍島犬跟推土機才是一對阿，兩人粉紅泡泡快比第一季還多了！」不過隨後宋雪一出現就急著關心陳浩介，奉道鎮也只好心酸的黯然退場，看得出這段三角關係在第二季中也著墨更多了。



崔元英的邪魅演技

在劇中飾演「韓國首位連環縱火犯」河映斗的崔元英，與陳浩介在監獄的這段對手戲，讓人看見他男子優秀演技獎的神鬼實力。半邊臉都有陳年燒傷的痕跡，其中一眼也因為反覆縱火幾乎失明，時而低聲細語、時而板起臉面露猙獰，整個人邪氣感十足。他告誡陳浩介「如果滅火的人是目標，那簇火又該由誰來撲滅？」隨後一把將玩弄在手中的火柴點燃，火焰中映出他歇斯底里的放聲詭笑，讓人不寒而慄。



主角才剛開播就要領便當？

跟第一季一樣，每次結局的斷點都讓人心癢癢，相當好奇下一步的劇情會怎麼推進？在第二季中同樣如此。由於發生雙重火災，讓奉道鎮跟宋雪都深陷危險，似乎也再次映證陳浩介心中猜測「兇手可能也是消防員」的想法。另一方面，宋雪跟奉道鎮都因為心中的陰影，讓他們決定衝入火場救人，只為了不讓心中遺憾重演，但下場卻似乎讓人心碎，宋雪甚至一度失去呼吸心跳，持續昏迷不醒，而奉道鎮則是受困在因火災導致建築結構坍方，逐漸倒塌的大樓中...。兩人在劇情最後一幕突然在醫院相見，但感覺又像是在夢境般不真實，是否兩大主角在第二季開播就領便當？讓人既緊張又好奇，必須準時鎖定每週五六晚間22:30更新的《災後調查日誌2》才能知道啦！



Disney+ 獨家跟播《災後調查日誌2》每周五六晚間10:30 上架新集數

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