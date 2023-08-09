雷／爆破场面升级！盘点《灾后调查日志2》4大必看原因　才刚开播就有人要领便当？！

由Disney+独家跟播的职人救灾剧《灾后调查日志2》终於在影迷期盼下回归！这次除了要继续看金来沅、孙浩俊、孔升妍的警察与消防、救护员联手救灾外，还加入了「国科搜」四方协力破案。开播前两集收视率就一路飙升破7%，不仅有更加升级爆破大场面，鉴识解剖协助确认被害人的死亡原因，主角群的互动也起了更多变化，但随著剧情推移，竟然有人第二季才刚开播就要领便当了？！

满满的火灾、爆破立体感

在第一季时不少影迷都被《灾后调查日志2》震撼又真实的火灾场面留下深刻印象。而在第二季中，更是整整两集火灾频传，也因此让陈浩介（金来沅饰演）与奉道镇（孙浩俊饰演），以及救护员宋雪（孔升妍饰演）被迫分开行动。接续上一季结尾，陈浩介与奉道镇为了追第一季的星芒连续纵火案犯嫌赵益淳来到一处停车场，没想到才刚进去就发生多次爆炸。从陈浩介晕倒的视角从上往下拍，可以看见熊熊烈火几乎快吞噬萤幕，加上停车场的层层设计，让火势的立体感更加鲜明，隔个萤幕看就已经相当热，更何况现场的演员群，只能说真的太敬业。





其实珍岛犬跟推土机才是CP？

在上述中提到，两人经历一场生死交加的查案行动后，对彼此的信任也跟著加深。好在有奉道镇帮陈浩介扣上最关键的钩环，他才能顺利活下。陈浩介缓缓向奉道镇说了句「谢谢」并打算将钩环还他，不过奉道镇则霸气说「好好把它收著，救过你一命的钩环，未来会是你的平安符。」在第一季中不对盘的两人，到现在惺惺相惜，也诠释了主角们从自我中心到团队合作的化学变化，更被影迷笑称「原来珍岛犬跟推土机才是一对阿，两人粉红泡泡快比第一季还多了！」不过随后宋雪一出现就急著关心陈浩介，奉道镇也只好心酸的黯然退场，看得出这段三角关系在第二季中也著墨更多了。



崔元英的邪魅演技

在剧中饰演「韩国首位连环纵火犯」河映斗的崔元英，与陈浩介在监狱的这段对手戏，让人看见他男子优秀演技奖的神鬼实力。半边脸都有陈年烧伤的痕迹，其中一眼也因为反覆纵火几乎失明，时而低声细语、时而板起脸面露狰狞，整个人邪气感十足。他告诫陈浩介「如果灭火的人是目标，那簇火又该由谁来扑灭？」随后一把将玩弄在手中的火柴点燃，火焰中映出他歇斯底里的放声诡笑，让人不寒而栗。



主角才刚开播就要领便当？

跟第一季一样，每次结局的断点都让人心痒痒，相当好奇下一步的剧情会怎么推进？在第二季中同样如此。由於发生双重火灾，让奉道镇跟宋雪都深陷危险，似乎也再次映证陈浩介心中猜测「凶手可能也是消防员」的想法。另一方面，宋雪跟奉道镇都因为心中的阴影，让他们决定冲入火场救人，只为了不让心中遗憾重演，但下场却似乎让人心碎，宋雪甚至一度失去呼吸心跳，持续昏迷不醒，而奉道镇则是受困在因火灾导致建筑结构坍方，逐渐倒塌的大楼中...。两人在剧情最后一幕突然在医院相见，但感觉又像是在梦境般不真实，是否两大主角在第二季开播就领便当？让人既紧张又好奇，必须准时锁定每周五六晚间22:30更新的《灾后调查日志2》才能知道啦！



Disney+ 独家跟播《灾后调查日志2》每周五六晚间10:30 上架新集数

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