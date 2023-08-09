丁海寅10月7日即將來台與粉絲歡慶出道10周年! 努力控管飲食中

迎接出道十週年，丁海寅不忘台灣粉絲的熱情，確定要在10月7日晚間7點在台北國際會議中心舉辦「THE 10TH SEASON」見面會，相隔四年再度登台辦見面會，除了與久違的粉絲共享歡樂時光，愛吃肉的丁海寅透露最近因為要準備見面會，對於食物嚴格控管，表示「真的吃了很多青菜！」



2014年出道，2018年因《經常請吃飯的漂亮姐姐》人氣爆升，近十年來更獲得許多演技相關獎項，對於出道十週年的感想，丁海寅表示「自己每天都很努力，因為每天都是獨一無二的」，丁海寅對於當時能接拍《經常請吃飯的漂亮姐姐》，至今仍是抱著無限感激，雖然已經過了五年但還是描述「好像一場夢」，他也表示現在回想起來，自己有如撥雲見日般的看到自己的本質，才得以繼續在演藝圈努力。



近期在《D.P：逃兵追緝令2》第二季續演二等兵安俊浩，面對更多逃兵以及更多艱難的任務，丁海寅吐露心聲，因為這部影集受到海內外更多觀眾的注目，最重要的是不要讓看本劇的人的覺得自己是在浪費時間，所以希望能做到不只是自己滿意自己的演技，而是要讓看的人也可以獲得滿足。他也笑說拍第一季時確實有種再度入伍的感覺，這次再拍第二季，則有種「想趕快退伍、拜託讓我趕快退伍」的感覺。



而為了準備見面會，丁海寅最近則是暫時忍痛放棄最愛吃的肉，為了管理體態吃了許多蔬菜水果，這次見面會從上月22日的首爾出發，除了亞洲的馬尼拉、香港、雅加達、日本、台北、曼谷、新加坡之外，11月還要前進紐約、洛杉磯、溫哥華、多倫多等城市，成為2023年首位橫跨太平洋舉辦見面會的韓國男星；至於迎接出道十週年有何目標，他期望自己能夠「不要生病，以健康的身體為下一個今天做好準備。」展現出身為藝人的高規格自律。丁海寅「2023 JUNG HAE IN FAN MEETING IN TAIPEI 『THE 10TH SEASON』」將於10月7日星期六晚間7點在台北國際會議中心舉行，8月20日（日）中午12點於ibon售票系統全面啟售。

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