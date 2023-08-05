《為你心動》澤演與元志安終於體會真正愛情！原以為能開心變成人類卻必須有人犧牲！（EP.11 –12）

[有雷] 《為你心動》（《心跳》）終於等到兩人的戀情開花啦！澤演終於領悟他所等待的人並不只是外型像該鮮的女子，而是令他真正在意的人，母胎單身元志安也主動告白，兩人終於了解了彼此的心意也決定交往。正當澤演認為只要喝下充滿愛意的血就能變為人類時，貓奴卻又告知他開棺人的命運…

以下為防雷線



在日免息的復古派對上，宣于血（澤演飾）與朱仁諧（元志安飾）共舞後，幾乎成了派對的主角，讓難代表（尹邵熙飾）相當不是滋味。而此時宣于血也發現自己珍藏畫有該鮮的畫軸已遺失，除了他翻遍房子尋找外，仁諧也非常努力幫忙，她認為這對宣于血的意義相當重大。



學長找來仁諧，並告訴她宣于血並非人類的真相，仁諧只表示學長並不了解宣于血，同時希望學長保守這個秘密，這態度令學長起疑，同時也擔心仁諧成為吸血鬼的目標。難代表則是借酒澆愁，喝醉後要宣于血去接她。相當有紳士風度的宣于血，竟在難代表身邊守候一夜，也領悟到自己正在等候的女子，並非長相神似該鮮的女子，而應該是令他明白什麼是愛情，並且憧憬怦然心動感覺的女子。



宣于血在回家路上身體更加虛弱，幸虧遇見了擔心他而出門尋找的仁諧，仁諧先呼叫吸血鬼朋友來幫忙，也徹夜守候在于血身邊，宣于血醒來後感動不已，而仁諧也說出了真心告白，宣于血深深吻了仁諧，兩人也終於正式開始交往。仁諧也準備著在特定的日子裡獻上自己的鮮血，讓宣于血能夠達成心願。



吸血鬼利萬輝也同樣來到現代，不過渾身血腥味的他，被時常暗中運送血袋的薔薇發現了他的住處。原來利萬輝囚禁了許多人類，只為了隨時能夠飽餐一頓，沒想到多年前突然失蹤的仁諧爸爸也在其中。利萬輝更是找上了學長，表示自己知道半人半吸血鬼的下落，尋求利益交換。難代表則是無法接受宣于血與仁諧交往，開始從中作梗破壞兩人。



宣于血開心告訴貓奴自己即將能夠喝下充滿愛意的鮮血，想不到卻得到更令他震驚的消息，貓奴告訴他仁諧就是打開他棺材的人，這樣的人只有兩種下場，第一種就是被吸血鬼吸乾了血而死亡，第二種則是她徹底殺死吸血鬼！小情侶剛體會到甜蜜的戀愛，現在卻說兩個只能活一個！這讓宣于血備受打擊，他該怎麼選擇！



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞