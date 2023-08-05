《为你心动》泽演与元志安终於体会真正爱情！原以为能开心变成人类却必须有人牺牲！（EP.11 –12）

[有雷] 《为你心动》（《心跳》）终於等到两人的恋情开花啦！泽演终於领悟他所等待的人并不只是外型像该鲜的女子，而是令他真正在意的人，母胎单身元志安也主动告白，两人终於了解了彼此的心意也决定交往。正当泽演认为只要喝下充满爱意的血就能变为人类时，猫奴却又告知他开棺人的命运…

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在日免息的复古派对上，宣于血（泽演饰）与朱仁谐（元志安饰）共舞后，几乎成了派对的主角，让难代表（尹邵熙饰）相当不是滋味。而此时宣于血也发现自己珍藏画有该鲜的画轴已遗失，除了他翻遍房子寻找外，仁谐也非常努力帮忙，她认为这对宣于血的意义相当重大。



学长找来仁谐，并告诉她宣于血并非人类的真相，仁谐只表示学长并不了解宣于血，同时希望学长保守这个秘密，这态度令学长起疑，同时也担心仁谐成为吸血鬼的目标。难代表则是借酒浇愁，喝醉后要宣于血去接她。相当有绅士风度的宣于血，竟在难代表身边守候一夜，也领悟到自己正在等候的女子，并非长相神似该鲜的女子，而应该是令他明白什么是爱情，并且憧憬怦然心动感觉的女子。



宣于血在回家路上身体更加虚弱，幸亏遇见了担心他而出门寻找的仁谐，仁谐先呼叫吸血鬼朋友来帮忙，也彻夜守候在于血身边，宣于血醒来后感动不已，而仁谐也说出了真心告白，宣于血深深吻了仁谐，两人也终於正式开始交往。仁谐也准备著在特定的日子里献上自己的鲜血，让宣于血能够达成心愿。



吸血鬼利万辉也同样来到现代，不过浑身血腥味的他，被时常暗中运送血袋的蔷薇发现了他的住处。原来利万辉囚禁了许多人类，只为了随时能够饱餐一顿，没想到多年前突然失踪的仁谐爸爸也在其中。利万辉更是找上了学长，表示自己知道半人半吸血鬼的下落，寻求利益交换。难代表则是无法接受宣于血与仁谐交往，开始从中作梗破坏两人。



宣于血开心告诉猫奴自己即将能够喝下充满爱意的鲜血，想不到却得到更令他震惊的消息，猫奴告诉他仁谐就是打开他棺材的人，这样的人只有两种下场，第一种就是被吸血鬼吸干了血而死亡，第二种则是她彻底杀死吸血鬼！小情侣刚体会到甜蜜的恋爱，现在却说两个只能活一个！这让宣于血备受打击，他该怎么选择！



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