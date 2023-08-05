李炳憲&宋慧喬定情作《洛城生死戀》要拍續集了！誰能演男女主人公

沒想到還能等來經典韓劇《洛城生死戀》的續集。

《洛城生死戀》是2003年在SBS電視台播出的一檔愛情劇，由李秉憲、宋慧喬、池晟這三位如今已經是一線大咖的演員攜手主演，講述是兩個男子與一個女子之間，在事業與愛情、友情相互糾纏競爭的故事，算是開闢了痞帥壞男人與純情女人羅曼史的先河。 戲外，33歲的李炳憲和22歲的宋慧喬因戲結緣，克服了11歲的年齡差熱戀，當時震撼了全韓網，兩人也收穫了諸多觀眾們的祝福，並賦予「完美戀人」的美譽。 可惜兩人相愛不到一年就分道揚鑣，分手原因更是讓人猜測。



時隔20年韓網再次傳來消息，經典劇要拍續集了。 原編劇崔完圭接到500億（韓幣）投資，將投入到續集的製作中。 據悉《洛城生死戀2》（暫定名《Not Cover》）一共24集目前完成了4集劇本，明年上半年預計在Netflix播出。觀眾最關心的就是角色陣容，韓媒報導稱將是頂流男演員+新人女演員的模式，還計畫把新人女演員打造能夠進軍好萊塢大片的級別。



對於古早經典韓劇要拍續集，韓國網友們也積極加入了討論，大家紛紛評論表示：「千萬不要拍成《IRIS》那樣」、「女主也請找當時宋慧喬那樣演員」、「又不是重拍原作，而是拍續集，感覺會毀掉」、「其實原作有第二部，但是離第一部已經過去了20年，還有人會看嗎」等。

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