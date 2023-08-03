《GOING SEVENTEEN》令人笑到斷氣的飛鏢遊戲！SEVENTEEN自創永遠猜不到下一秒成員會出什麼招

昨晚播出男團SEVENTEEN團綜《GOING SEVENTEEN》的最新一集，成員們使出渾身解數努力搞笑，被逗笑的人就會被水槍噴，螢幕前的觀眾們也大推「飛鏢遊戲」這段：「忍住不笑太難啦！！」、「我直接笑到斷氣」、「成員們真的太有才華了」

SEVENTEEN團綜《GOING SEVENTEEN》昨晚播出EP.87夫家族誕生的第三回，節目設定是模仿過往的人氣綜藝節目《家族的誕生》，在開場的「不許笑！夫家族」環節中的「飛鏢遊戲」引發網友熱烈討論。





沒忍住笑的成員就會被水槍射擊，水槍中的水量最少的成員（最後一名），就要去做膽量訓練，獨自穿越幽暗的鄉村小路拿回指定道具，想想就好害怕啊！



▼《GOING SEVENTEEN》EP.87夫家族誕生 #第三回：（飛鏢遊戲可快轉至08:25，記得開啟中字觀看）



每一位被隱形的飛鏢射中後，都使出渾身解數表現，然後再射下一個人，而在忙內Dino被射中時，居然出乎意料的瘋狂射中自己，有些成員忍不住爆笑了，圓佑則保持冷靜地問：「是在演獨角戲嗎？」Dino狂射自己的片段成為一大亮點。







Dino傳給了珉奎突然狂吼，再傳給圓佑。



還有《出差十五夜》出現過的老人舞接力：Joshua→淨漢→WOOZI





下週三（8月9日）還有《夫家族誕生》的最後一集（第四回），一起期待吧！



▼《GOING SEVENTEEN》EP.87夫家族誕生 #第一回：



人氣男團 SEVENTEEN 的粉絲們週三後出現改名叫「草莓」的熱潮！

▼《GOING SEVENTEEN》EP.87夫家族誕生 #第二回：



嘴巴說相信但是不放心！SEVENTEEN Hoshi 挑戰擔任「主廚」，他旁邊圍了一半的成員 XD

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞