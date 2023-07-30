嘴巴說相信但是不放心！SEVENTEEN Hoshi 挑戰擔任「主廚」，他旁邊圍了一半的成員 XD

近期播出的 SEVENTEEN 自制綜藝《GOING SEVENTEEN》是夫勝寛的昔日綜藝系列，時隔兩年以《夫家族的誕生》回歸。

有看過經典綜藝《家族的誕生》的朋友一定不陌生！節目走訪韓國郊外小村莊進行2天1夜的戶外拍攝，每次到不同村莊其中一戶老人的家中完成老人們交託的任務。而《夫家族的誕生》設定則是 JUN 和 The 8 是房子主人（兩人因中國行程不在），他們還留了代辦事項要成員們完成。



代辦事項包含「做個泡菜（辛奇）燉豬肉或辣燉雞塊嚐嚐吧」，Hoshi 就開始用嘴巴說要怎麼做泡菜燉豬肉，Dino：「我有個疑問！到底誰要掌廚呢？」圓佑：「是他自己要做啦！現在不是在說明嗎？」誰說的就誰負責（笑）！但等到他真的要當主廚時，成員們又開始害怕了 XD



雖然好幾為成員都說大鍋子裡水裝得太多了，珉奎：「沒關係～沒關係～就按你的意思來！」之後珉奎還在Hoshi耳邊說：「我相信哥！不過...舀出點水怎樣？用勺子舀出5次。」但珉奎的建議失敗，只好趁Hoshi去廚房時，自己拿著勺子去舀出水，S.COUPS還在旁邊把風。雖然嘴巴一直說著相信Hoshi，但他旁邊卻圍了一半的成員，不過幸好有聽建議舀出點水，最後料理也獲得稱讚。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞