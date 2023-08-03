沒空重刷第一季！幫助大家回憶《D.P：逃兵追緝令2》這些人的再度登場！還有兩季不變的設定是這些！

《D.P：逃兵追緝令2》已於上週完整公開六集劇情，但因為距離第一季播出時間已經有點久了，而且劇情發展有著高度的緊密相連，如果能夠重新重刷第一季然後連著第二季一起看完是最完美的！不過沒有時間的話，以下為大家召喚第一季的重點回憶！

【內容談及第二季的關鍵劇情！如還沒看完第二季，請斟酌看本文！有大雷喔！！！】

以下為防雷線



#曹石峰（趙賢哲飾）

貫穿了《D.P：逃兵追緝令》第一二季的關鍵人物就是曹石峰，身為動漫迷以及美術老師的他，在部隊裡老是受到欺壓，更被要求也要同樣欺負新兵，讓他痛苦不已，（其中讓他爆發的最後一根稻草就是演出《惡鬼》劇中的年輕警察洪慶）最終他綁架人質，被特勤隊包圍更試圖飲彈自盡，讓第一季就在安俊浩（丁海寅飾）的悲鳴呼喊中結束。



不過《D.P：逃兵追緝令2》在第二集的結尾，出現了一個重傷患者，聽見新聞中播出同袍逃兵自首的消息，令他落淚，鏡頭刻意拍出了那副石峰招牌的眼鏡。在第六集的最終，他臉上帶著長長的傷痕，再度來到了仍在服役中的俊浩面前，讓觀眾們感動大噴淚。



#金婁利（文尚勳飾）

金婁利與曹石峰是動漫好朋友，還會一起參加相關活動，兩人更以動漫角色暱稱相稱。當時在尋找逃出軍營的曹石峰，韓浩烈（具教煥飾）以及朴範求（金成均飾）還與他進行過訪談，甚至還幫過當時正在被霸凌的金婁利。這也是為何因為失語症而住院的韓浩烈，突然在電視上看見金婁利在宿舍內持槍掃射的消息，會顯得如此驚訝，直接歸隊出任務。



#文英玉（元志安飾）

追捕逃兵「妮娜」的過程中，安俊浩在仁川被識破正在逃跑時，一位女子將他拉進了酒吧躲藏，她是文英玉。在第一季的第3集中，安俊浩與韓浩烈即使休假也來到釜山支援，尋找一位逃兵鄭賢敏（李濬榮飾），文英玉是他的女友，同時也相當於他的提款機。最後韓浩烈出借了300萬元給文英玉，引誘出鄭賢敏。



最後雖然抓到了鄭賢敏，文英玉卻拿走了那300萬後不知去向。第二季再度登場的她，成了仁川酒吧的老闆娘，之後更與安俊浩說「下一次請你吃頓飯，一頓價值300萬的飯」，重新提醒了大家在第一季當中的劇情。



#朴星雨（高庚杓飾）

高庚杓的再登場真的讓人有些驚訝，他在第一季的第一集就登場，甚至帶著剛進入D.P組的安俊浩出任務，結果是去耍廢玩樂，使得安俊浩與目標逃兵申雨皙擦身而過！安俊浩怎麼也想不到在路邊向他借打火機的男子，竟在房間裡用他所借的打火機燒炭自殺了…



事件之後安俊浩除了憤怒也相當自責，爆打了朴星雨一頓。朴星雨原本就是為了擔任區廳長的父親仕途而乖乖服兵役，但經過這件事之後他的父親也遭到牽扯，家道中落的朴星雨將仇恨累積到第二季，登場捉拿為了揭發軍中歪風而逃脫的安俊浩！

#申雨皙的姐姐申惠妍（李雪飾）

申雨皙是第一季中第一位登場的逃兵，也因為安俊浩未能及時尋回他，而導致最後找到的只是遺體。第一季並沒有說明太多讓申雨皙走讓絕路的原因，但姐姐與媽媽在認屍的場面，依舊讓安俊浩深深自責。而在第一季中出現的時候是大捲波浪長髮的姐姐，在第二季中後段，頂著一頭中短髮登場，申惠妍變身為國軍人權中心的幹事，為揭發軍中不當霸凌事件努力。



安俊浩為了提供有利證據給申惠妍，甚至與她相約在弟弟申雨皙的長眠地，而在第一季中，事務長為了保全安俊浩，將燒炭現場的關鍵證物打火機收了起來，安俊浩始終對於沒能救回申雨皙感到後悔，還在其骨灰格中，放入了這個關鍵的打火機，表達自己的歉意。

#黃章秀（申承浩飾）

軍中霸凌後輩的最惡代表人物，甚至逼著原本不想對新兵使壞的石峰也得跟他一樣。在退伍前他竟然受到大家的歡送，只有石峰始終要求他給個道歉，黃章秀就敷衍地說「過去的事都忘了吧」，絲毫不懂他對別人造成的心理創傷。



第二季最後安俊浩坐在客運上往外看，黃章秀就像是普通大學生一樣在路邊與同學們有說有笑，以往在軍中霸凌後輩的他，卻依舊過著相當平凡愉快的學生生活，那些被他傷害過的人呢？或許已經失去生命，或者正努力克服心靈的創傷活下去……這場面引起觀眾非常多的反思。



#第一季與第二季都延遲登場的韓浩烈（具教煥飾）

總是不按牌理出牌的韓浩烈，在第一季當中先是在醫院裝病，在第一宗逃兵案後，朴星雨無法再度成為D.P時他才歸隊。第二季更是得了失語症，一開始仍住院中，但聽見了金婁利的事件讓他從床上跳起來。而具教煥的招牌動作（手掌打開後五指集中抓皺狀）也在第二季保留著。



#韓浩烈對刀的恐懼第二季才揭曉

在第一季，韓浩烈在追捕石峰的途中，兩人一路追到了電影院，曹石峰原本故作鎮定躲在人群中，但還是被浩烈發現，他手上持刀揮舞著，讓韓浩烈有些恍神恐懼，到了《D.P：逃兵追緝令2》才揭曉了原因。



在《D.P：逃兵追緝令2》追捕逃兵「妮娜」時提到了妮娜製作假身分的過程，原來10個月前，D.P組朴星雨與韓浩烈已經盯上了變裝皇后妮娜，韓浩烈到了後台要逮捕他時，被他用刀刺傷也因此脫逃。也造成了日後韓浩烈對於刀子的恐懼。

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