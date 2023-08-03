《GOING SEVENTEEN》令人笑到断气的飞镖游戏！SEVENTEEN自创永远猜不到下一秒成员会出什么招

昨晚播出男团SEVENTEEN团综《GOING SEVENTEEN》的最新一集，成员们使出浑身解数努力搞笑，被逗笑的人就会被水枪喷，萤幕前的观众们也大推「飞镖游戏」这段：「忍住不笑太难啦！！」、「我直接笑到断气」、「成员们真的太有才华了」

SEVENTEEN团综《GOING SEVENTEEN》昨晚播出EP.87夫家族诞生的第三回，节目设定是模仿过往的人气综艺节目《家族的诞生》，在开场的「不许笑！夫家族」环节中的「飞镖游戏」引发网友热烈讨论。





没忍住笑的成员就会被水枪射击，水枪中的水量最少的成员（最后一名），就要去做胆量训练，独自穿越幽暗的乡村小路拿回指定道具，想想就好害怕啊！



▼《GOING SEVENTEEN》EP.87夫家族诞生 #第三回：（飞镖游戏可快转至08:25，记得开启中字观看）



每一位被隐形的飞镖射中后，都使出浑身解数表现，然后再射下一个人，而在忙内Dino被射中时，居然出乎意料的疯狂射中自己，有些成员忍不住爆笑了，圆佑则保持冷静地问：「是在演独角戏吗？」Dino狂射自己的片段成为一大亮点。







Dino传给了珉奎突然狂吼，再传给圆佑。



还有《出差十五夜》出现过的老人舞接力：Joshua→净汉→WOOZI





下周三（8月9日）还有《夫家族诞生》的最后一集（第四回），一起期待吧！



▼《GOING SEVENTEEN》EP.87夫家族诞生 #第一回：



人气男团 SEVENTEEN 的粉丝们周三后出现改名叫「草莓」的热潮！

▼《GOING SEVENTEEN》EP.87夫家族诞生 #第二回：



嘴巴说相信但是不放心！SEVENTEEN Hoshi 挑战担任「主厨」，他旁边围了一半的成员 XD

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