BLACKPINK JISOO男友安普賢舊採訪被挖！談理想型：喜歡孝順父母的女生，這條一直不變

頂流K-POP女團BLACKPINK成員JISOO和男演員安普賢戀情曝光，在全球K-POP中粉掀起熱議。

3日，D社突曝大料，JISOO和安普賢克服7歲年齡差正在交往中，罕見的是JISOO所屬經紀公司YG娛樂火速承認，雙方經紀公司透露兩人互相抱著好感慢慢接觸中。論全球知名度和人氣，安普賢不如JISOO，兩人似乎也沒什麼交集，廣大粉絲和網友十分好奇兩人到底是如何相知、相戀的，對此目前還未有準確的消息傳出。



不過安普賢舊採訪中關於「婚戀」和「理想型」的發言目前登上了韓網熱搜，看看當初他到底怎麼說的。 2020年5月播出的真人綜藝《我獨自生活》中公開了安普賢和媽媽約會的場景。 媽媽看到街上的小朋友就對兒子說「你也到了娶老婆的時候」，在攝影棚內和其他嘉賓一起觀看當時影片的安普賢看到這一幕表示：「我媽平時也不會催婚，可能之前看了孫淡妃那期節目吧。」

而同年3月播出的節目中，安普賢透露感情狀況並公開了理想型，他稱：「現在還沒談戀愛，理想型雖然會經常變，（但有一條不變）我喜歡孝順父母的女生。」



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