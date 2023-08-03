朴敘俊與百萬YouTuber歌手戀情緋聞曝光後...首次公開理想型：最重要是溝通並產生共鳴！

朴敘俊開口透露理想型。

李炳憲、朴敘俊和朴寶英主演的《水泥烏托邦：末日浩劫》（又譯：烏托邦浩劫）上映在即，主演陣容忙著為新作宣傳而接受了多家媒體採訪，途中朴敘俊提到了理想型。

今年6月時，朴敘俊突曝戀情，韓媒稱其戀上了小六歲的百萬YouTuber兼歌手的수스（xooos），震驚飯圈。當時朴敘俊所屬經紀公司僅回應「是演員的私生活，無法確認」，套路式回應並未平息詳，反到讓傳聞愈演愈烈，多數網友都認為『不否認就是默認』。 在之後的作品發佈會上朴敘俊解釋：「對於公開私生活很有負擔，而且這是我的私事，沒有什麼想對外界說的。」



本次採訪也是朴敘俊戀愛緋聞之後首次公開提到理想型，他表示：「我認為最重要的就是溝通，要互相產生共鳴，如果我自己的內心都沒有任何餘地的話，那肯定很難產生共鳴，我覺得這些最重要。」

此外，《水泥烏托邦：末日浩劫》改編自人氣韓國網漫《愉快的霸凌》的續作《愉快的鄰居》，講述了歷經一場大地震之後幾乎成為廢墟的首爾，倖存的人們開始聚集在唯一僅存的「皇宮公寓」，而展開了一場災難下的懸疑驚悚電影，將於8月9日在韓國上映。



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