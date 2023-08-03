朴叙俊与百万YouTuber歌手恋情绯闻曝光后...首次公开理想型：最重要是沟通并产生共鸣！

朴叙俊开口透露理想型。

李炳宪、朴叙俊和朴宝英主演的《水泥乌托邦：末日浩劫》（又译：乌托邦浩劫）上映在即，主演阵容忙著为新作宣传而接受了多家媒体采访，途中朴叙俊提到了理想型。

今年6月时，朴叙俊突曝恋情，韩媒称其恋上了小六岁的百万YouTuber兼歌手的수스（xooos），震惊饭圈。当时朴叙俊所属经纪公司仅回应「是演员的私生活，无法确认」，套路式回应并未平息详，反到让传闻愈演愈烈，多数网友都认为『不否认就是默认』。 在之后的作品发布会上朴叙俊解释：「对於公开私生活很有负担，而且这是我的私事，没有什么想对外界说的。」



本次采访也是朴叙俊恋爱绯闻之后首次公开提到理想型，他表示：「我认为最重要的就是沟通，要互相产生共鸣，如果我自己的内心都没有任何余地的话，那肯定很难产生共鸣，我觉得这些最重要。」

此外，《水泥乌托邦：末日浩劫》改编自人气韩国网漫《愉快的霸凌》的续作《愉快的邻居》，讲述了历经一场大地震之后几乎成为废墟的首尔，幸存的人们开始聚集在唯一仅存的「皇宫公寓」，而展开了一场灾难下的悬疑惊悚电影，将於8月9日在韩国上映。



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