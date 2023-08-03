《假面女郎》8月18日即將公開！高賢廷挑戰階下囚、安宰弘則變身為熱愛直播的宅男

《假面女郎》描述在這個外貌至上的時代，對於自己的外表感到自卑的平凡上班族金某美，戴上了華麗的面具將自己的真面目隱藏，開始了自己的直播節目。令她意想不到的是自己竟因此捲入事件，而展開了她波折不斷的人生。

平凡的上班族卻在一夕之間成了震撼社會的殺人事件嫌犯！《假面女郎》由高賢廷、安宰弘、廉蕙蘭、NANA以及五位新人演員共同演出，她們突破於以往的造型以及讓人無法預測的故事發展，將再度成為Netflix的話題新作，導演金永勳更強調每一個小故事都將塑造出不同個性的角色。

被本劇又現實又奇幻的特性所吸引，NANA決定演出，她也表示相當同情金某美的人生故事，似乎不管怎麼解決都感到未來是沒有希望的，NANA將在劇中展現美麗外貌，卻也感受到直播時短暫的幸福以及隨之而來的絕望，將有更多內心戲的深度演出。



演技派的高賢廷則是看了劇本後，覺得演出此角色應該頗有難度，於是決定向自己挑戰。她將飾演劇中成為了階下囚，代號1047的女囚犯金某美，這此的角色將再度展現她不同於以往的內斂演技。安宰弘則是飾演一位樂於在下班後收看直播的朱五男，白天在公司他希望是個沒有存在感的吳生職員，晚上卻想要在自己的世界裡成為一個重點人物，他將訴說專屬於他的悲情故事。

廉蕙蘭則在劇中演出一位把子女當作他的世界的母親金京子，為了尋找自己失蹤的兒子努力不懈，兼具母愛以及堅毅的精神。《假面女郎》即將於8月18日在Netflix上公開。



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