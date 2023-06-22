曾積極澄清與朴敏英、白珍熙等緋聞，韓網挖朴敘俊和xooos的戀愛證據！朴敘俊：公開私事對我來說很有壓力

朴敘俊被爆戀上百萬YouTuber兼歌手的수스（xooos），從他對外官方聲明中看得出這次不一般。

20日，韓網突然傳出朴敘俊有新戀情，與小6歲的百萬YouTuber兼歌手的수스（xooos）熱戀中，兩人與朋友的合影被挖出，戀情就此曝光。很快朴敘俊的經紀公司回應「是藝人私生活，無法確認」，但據圈內人士透露兩人其實已經交往了1年左右。



不承認也不否認的態度反而令網民們更加確認他倆真的在交往，畢竟之前朴敘俊傳緋聞時都直接否認。2011年出道的朴敘俊這些年也爆出過幾次緋聞，但每次經紀公司都火速發聲明否認，也會在採訪、座談會等官方場合積極澄清。

2012年，朴敘俊和南寶拉被爆交往1年，當時朴敘俊所屬經紀公司回應：「兩人並未交往，只是因為和《陽光姐妹淘》朴真珠等人關係比較近，偶爾一起見過面而已，只是相熟的朋友，並非戀愛。」



2013年朴敘俊又和白珍熙傳戀情，他也數次積極澄清。這之後的2014年，朴敘俊通過經紀公司對外表示：「和白珍熙只是關係很好的同事而已，絕對不是戀人關係，因為合作電視劇而相熟，雖然也會聯繫、偶爾見面喝茶，但絕對不是戀人。」 但韓網上一直貼出兩人使用情侶款的照片等，2015年時朴敘俊在《Kill Me Heal Me》的記者會上再次澄清。



2018年朴敘俊在和朴敏英合作的《金秘書為何那樣》的殺青採訪中提到被傳與朴敏英熱戀3年，他當時回應：「我也聽說過，朴敘俊癡戀朴敏英，太不像話了，電視劇又不是我掏錢拍的，當然也有可能是電視劇拍得好才傳出那樣的話，劇中的兩人很配。 」



不同於前幾次的迅速強烈的否認，朴敘俊這次選擇了沉默，但神通廣大的網友們還是挖出了他和수스（xooos）之間的蛛絲馬跡。Chanel設計師去年在自己的IG上公開了與朴敘俊、수스（xooos）、鄭好娟的合影，但很快就刪除了該張照片。 有網友質疑事業領域完全不同的兩人為什麼親密到在英國倫敦一起旅行，而這張照片也被網友發現兩人穿著情侶鞋。



另外수스（xooos）去年在個人SNS上分享了自己最喜歡的空間的照片，而這裡是朴敘俊所擁有的建築物內部。朴敘俊的親弟弟、經紀人、好友等也都追蹤了수스（xooos）的SNS帳號，似乎更坐實了他們的戀情。



21日，李炳憲、朴敘俊主演的電影《水泥烏托邦》舉行發佈會，朴敘俊首次在公開場合提到了緋聞，表示「因為有拍攝工作，後來才知道這件事情，第一個想法就是原來我受到了那麼多的關注，被關注是一件值得感恩的事情。對我來說公開私生活是一件非常讓我有負擔的事情，因為是私事，我也不想多說什麼。而且今天是電影發佈會，希望大家多多關注電影。」

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