《歡迎來到王之國》本部長打動父親榮陞社長之位！姊姊暗中出招，俊昊與潤娥堅持愛到底！（EP.13 –14）

[有雷] 《歡迎來到王之國》想說本週要開虐，但霸氣本部長絕對不會讓大家失望的〜即使戀情被迫曝光，潤娥與俊昊在酒店也招來不少眼光，但幸好兩人都不因此退縮，尤其本部長更是把女友寵上天。不過此時潤娥卻遭到調職，兩人如何化解眼前危機呢？

以下為防雷線



嗣朗（潤娥飾）擔任夢幻小組來到會長家服務，餐桌上會長討論的卻是具元（李俊昊飾）與未婚妻的婚事，讓嗣朗嚇得摔破了盤子。具元希望嗣朗無論如何不要考量到分手，他會解決眼前兩家的婚約。兩人牽著手決定要繼續相愛下去。



父親要具元與姐姐各自提出對酒店的改善企劃，姐姐只針對節省酒店開支來下手，削減員工權益與福利。具元卻提出了全球化的計畫並且已經進行中，讓父親龍心大悅，直接在會議上表示本部長即日起升任為王者酒店的社長，這令姐姐相當不開心，更打算繼續出招阻擋具元的成功之路。



具元與嗣朗在家中享受兩人時光卻被狗仔偷拍，雖然一開始報導時女方的樣子用了馬賽克處理，但後續露出更多報導卻直接公開了嗣朗的樣貌，讓她在上班時處處遭受議論，甚至說她的快速升遷都是因為本部長。具元也霸氣保護女友，表示是自己刻意追求嗣朗，還送禮給嗣朗的同仁，希望大家多多照顧她。



具元的父親早已知道報導的曝光就是姊姊的爛招數，甚至報導還牽扯到父親與具元的媽媽，由於具元媽媽也曾是酒店員工，直接被拿來相提並論，這踩到了父親的地雷，也怒斥姊姊一頓。原本以為會長是過來人，也許會支持兒子的戀情，不過看起來並沒有，他要求具元將感情整理乾淨後分手。



具元海外出差三週，回到酒店卻不見嗣朗的蹤影，打聽之下才聽說她被調職了，到大家傳說中的員工流放地「王者觀光酒店」。為了保全具元的事業，身為員工的嗣朗也只能接受公司的調職分發，期待兩人在異地重逢！



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