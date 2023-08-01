大寫的尷尬！MONSTA X蔡亨元在這個場合下遇到粉絲：想要當場逃離

在這種場合下愛豆與粉絲見面，真的有說不出的尷尬。

男團MONSTA X蔡亨元和Shownu一同做客了光熙的節目《家內朝貢業》，光熙問兩人是否有另他們印象深刻的粉絲。 蔡亨元回憶自己的故事，公開了與粉絲之間的爆笑趣事。



蔡亨元透露這是前不久剛發生的事情，他去體檢遇到了一名MONBEBE（MONSTA X粉絲名），「前幾天我去體檢，裡面的護士是MONBEBE，她告訴我是粉絲，我倆很愉快地打了招呼。」 接著蔡亨元略帶猶豫地說道：「但是！我之後要遞小便給他...... 當時我就覺得這到底是為什麼啊，根本不敢正視對方。」 尿檢之後，蔡亨元火速逃離現場，不敢多待一秒鐘。 Shownu在一旁調侃：「那你該慶幸不是大便檢驗。」 一席話笑翻眾人。



光是想像一下這個畫面就知道有多尷尬多搞笑了，更別說當事人當時的心情了。 在廣大粉絲們的心中，愛豆本命都是「非現實」的存在，古早有句話形容他們是「喝露水長大的」，用以體現愛豆們的神秘、仙氣和非現實主義。 突然本命和愛豆面對面，愛豆還要親手遞上尿液，有一種天仙垂直墜入人間的錯覺。

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