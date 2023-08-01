金有谦首度袭澳开亚巡个唱：拍片预告澳门个唱将带来火热舞台！

金有谦将於2023年8月20日(日)携D-SHOW主办的「2023 YUGYEOM IN MACAU」个人演唱会，於澳门百老汇™️ (百老汇舞台)和一众澳门粉丝见面。



自加盟新东家AOMG后， 有谦一直积极进行各种个人活动。刚在上月，有谦以黑白色型格风及深邃眼神为韩国时尚杂志《W Korea》拍摄画报，大骚男人味！ 而最近有谦更无预警宣布，已於7月24日率先公开了全新电子专辑《LOLO》的同名主打曲「LOLO」，收录曲「Say Nothing」更是由天才制作人GRAY制作，小巨肺李夏怡亦有份献声，杀歌迷们一个措手不及！



有谦今天公开了早前特别为粉丝们录制的一段短片，率先向粉丝打招呼兼为澳门场造势； 短片中。他表示很高兴终於可以到访上次亚巡未能前往的澳门，并预告会带来性感火热的舞台，务必令一众粉丝引颈以待！



今次为金有谦首次展开个人亚洲巡回演唱会，澳门是继台湾首场后的第二站。演唱会门票价钱分别为$1,488、$1,088及$688。购票的观众亦有机会获得团体合照、 粉丝欢送、官方及签名海报等福利，和偶像进行近距离接触！ 门票现於澳门百老汇™️网上售票系统及实体售票处公开发售。想现场欣赏金有谦帅气的舞姿和充满野性美的演出，就记得马上去「扑飞」啦！



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