《Bro & Marble》池錫辰的東西一直被Joshua＆Hoshi偷走！讓他激動大喊：「呀～SEVENTEEN完全是騙子耶」

《Bro & Marble》EP.4是第一次團體旅行，他們可以獲得替人實現願望的阿拉丁神燈（3個真的、3個假的），得完成任務才能確認自己拿到的是真是假。

抽到的角色和任務如下：柳演錫（公主：和大家自拍）、曹圭賢（老虎：只濘用哦哼、呼嚕對話）、池錫辰（商人：賣東西）、李東輝（駱駝：喝掉三瓶一公升的水）、Joshua（猴子：吃掉一串香蕉並搜集香蕉皮）、Hoshi（小偷：偷走池錫辰的眼鏡）。



池錫辰為了賣掉《Bro & Marble》成員的小卡，好不容易在市集遇到認出他的菲律賓粉絲，菲律賓粉絲確定要購買後還對他說：「在這邊等我們的話，我們去領現金回來。」兩位領現金回來後，結果...交易現場被其他人目擊。柳演錫：「他是騙子！不要購買！如果你們不買這個小卡，我們可以跟你們拍照。」Joshua也加入：「你們不要買！」池錫辰聽到超爆氣，本來要成功了。

Hoshi則是在一旁走來走去，趁著現場很混亂的時候，走到池錫辰飛快搶走他的眼鏡，他逃跑時Joshua還擋了一下池錫辰。池錫辰邊跑邊喊，最後放棄說：「呀～SEVENTEEN完全是騙子耶！」之後池錫辰在看小卡剩下的小卡時，結果又被Joshua偷走一張，混亂的一切讓柳演錫疑惑：「那又在幹麻啊？」



호시 안경 훔치고 진짜 개빠르게 도망가는 거 왤케 웃기지 전속력으로 휴대폰 카메라로 달려오는 햄 영상 생각남 pic.twitter.com/cV4y15tTtZ — 고딕 (@hosssikk) July 28, 2023

之後大家搭著遊覽車要前往神秘的地方，池錫辰又坐在Hoshi和Joshua中間，Joshua還試圖偷走池錫辰的包包，池錫辰好不容易搶回來後，一旁的Hoshi又從包裡偷走任務卡，池錫辰氣到大喊：「這裡完全一片混亂啊！」怎麼到哪裡都是受氣包 XD



而他們也抵達沙漠，還出現了一位神秘人士（曹世鎬）牽著駱駝登場，又有什麼樣的任務等待著他們呢？香港觀眾可上「黃Viu煲劇平台」觀看）

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