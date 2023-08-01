大写的尴尬！MONSTA X蔡亨元在这个场合下遇到粉丝：想要当场逃离

在这种场合下爱豆与粉丝见面，真的有说不出的尴尬。

男团MONSTA X蔡亨元和Shownu一同做客了光熙的节目《家内朝贡业》，光熙问两人是否有另他们印象深刻的粉丝。 蔡亨元回忆自己的故事，公开了与粉丝之间的爆笑趣事。



蔡亨元透露这是前不久刚发生的事情，他去体检遇到了一名MONBEBE（MONSTA X粉丝名），「前几天我去体检，里面的护士是MONBEBE，她告诉我是粉丝，我俩很愉快地打了招呼。」 接著蔡亨元略带犹豫地说道：「但是！我之后要递小便给他...... 当时我就觉得这到底是为什么啊，根本不敢正视对方。」 尿检之后，蔡亨元火速逃离现场，不敢多待一秒钟。 Shownu在一旁调侃：「那你该庆幸不是大便检验。」 一席话笑翻众人。



光是想像一下这个画面就知道有多尴尬多搞笑了，更别说当事人当时的心情了。 在广大粉丝们的心中，爱豆本命都是「非现实」的存在，古早有句话形容他们是「喝露水长大的」，用以体现爱豆们的神秘、仙气和非现实主义。 突然本命和爱豆面对面，爱豆还要亲手递上尿液，有一种天仙垂直坠入人间的错觉。

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