CRAVITY首度來港開唱：ALLEN愛港產片清唱《新不了情》；廷謨承諾「會為粉絲幸福而努力」！

香港的「LUVITY」～是不是過了一個美好的星期六呢！？

甫出道已橫掃多項新人獎，有「怪物新人」之稱的韓國新晉男團CRAVITY在7月29日於假九龍灣國際展貿中心Rotunda 3舉行「2023 CRAVITY 1ST WORLD TOUR ‘MASTERPIECE’ IN HONG KONG」。首度訪港的九位成員均表現得非常興奮，施展渾身解數為港迷獻上兩小時的精彩演出；粉絲則報以震耳欲聾的歡呼尖叫聲，全晚氣氛高漲！



九位成員包括世琳、ALLEN、廷謨、宇璸、元進、慜熙、邢準、泰榮及性玟在粉絲的千呼萬喚下以一身勁裝帥氣登場。他們一連唱出《Get Lifted》、《Baddie》及點擊率累積超過二千萬的名曲《MY Turn》等多首動感舞曲作開場，令台下粉絲尖叫連連！



完成充滿力量和爆炸力的唱跳開場後，成員逐一用廣東話作自我介紹。提到早前在西班牙的演出，CRAVITY便即興重演了一小段當時翻唱SEVENTEEN的《孫悟空》，再度引起粉絲尖叫。



其後，成員以《Give me your love》、《Maybe Baby》等浪漫輕快的情歌，展現深情的一面，令粉絲聽得如痴如醉。他們又以派對感十足的《Ohh Ahh》及《PARTY ROCK》，帶動全場氣氛！



台灣成員ALLEN表示小時候和媽媽很喜歡看香港電影，並即席清唱《新不了情》，現場粉絲亦加入全場大合唱。宇璸就搞笑地突然和成員一起唱起伍思凱的《我真的很不錯》，稱讚粉絲表現不錯。



接近演唱會尾聲，粉絲特別為8月1日生日的性玟驚喜慶生，成員更一同向他送上香吻，令現場陷入瘋狂。他們又特別花心思以廣東話說出演出感言，延謨表示「會為粉絲的幸福而努力」，感謝粉絲一直以來的支持。

最後，CRAVITY以《Colorful》一曲作為安歌，憑歌寄意，表達因為有大家的支持所以他們的世界才變得精彩。演出在一片溫馨和感人的氣氛下劃上圓滿的句號。



韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞