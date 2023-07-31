CRAVITY首度来港开唱：ALLEN爱港产片清唱《新不了情》；廷谟承诺「会为粉丝幸福而努力」！

香港的「LUVITY」～是不是过了一个美好的星期六呢！？

甫出道已横扫多项新人奖，有「怪物新人」之称的韩国新晋男团CRAVITY在7月29日於假九龙湾国际展贸中心Rotunda 3举行「2023 CRAVITY 1ST WORLD TOUR ‘MASTERPIECE’ IN HONG KONG」。首度访港的九位成员均表现得非常兴奋，施展浑身解数为港迷献上两小时的精彩演出；粉丝则报以震耳欲聋的欢呼尖叫声，全晚气氛高涨！



九位成员包括世琳、ALLEN、廷谟、宇璸、元进、慜熙、邢准、泰荣及性玟在粉丝的千呼万唤下以一身劲装帅气登场。他们一连唱出《Get Lifted》、《Baddie》及点击率累积超过二千万的名曲《MY Turn》等多首动感舞曲作开场，令台下粉丝尖叫连连！



完成充满力量和爆炸力的唱跳开场后，成员逐一用广东话作自我介绍。提到早前在西班牙的演出，CRAVITY便即兴重演了一小段当时翻唱SEVENTEEN的《孙悟空》，再度引起粉丝尖叫。



其后，成员以《Give me your love》、《Maybe Baby》等浪漫轻快的情歌，展现深情的一面，令粉丝听得如痴如醉。他们又以派对感十足的《Ohh Ahh》及《PARTY ROCK》，带动全场气氛！



台湾成员ALLEN表示小时候和妈妈很喜欢看香港电影，并即席清唱《新不了情》，现场粉丝亦加入全场大合唱。宇璸就搞笑地突然和成员一起唱起伍思凯的《我真的很不错》，称赞粉丝表现不错。



接近演唱会尾声，粉丝特别为8月1日生日的性玟惊喜庆生，成员更一同向他送上香吻，令现场陷入疯狂。他们又特别花心思以广东话说出演出感言，延谟表示「会为粉丝的幸福而努力」，感谢粉丝一直以来的支持。

最后，CRAVITY以《Colorful》一曲作为安歌，凭歌寄意，表达因为有大家的支持所以他们的世界才变得精彩。演出在一片温馨和感人的气氛下划上圆满的句号。



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