《Numbers》甫完結崔振赫又有新戲《日夜不同的她》！鄭恩地、李姃垠扮同個女主角！

據《STARNEWS》今（31）日報導，鄭恩地、李姃垠與崔振赫確定主演全新電視據《日夜不同的她》。

《日夜不同的她》顧名思義是講述一名白天與夜晚大不相同的女子的故事。女主角「李美真」8年來都過著準備考公務員和各種打工的生活，幾乎失去了青春，某天醒來還變成年長的大嬸「林順」。

鄭恩地與李姃垠即飾演同個女主角。太陽下山的時候是20多歲花季少女、就業準備生「李美真」，由鄭恩地飾演；太陽升起的時候是以老年實習生身分就業的中年婦女「林順」，由李姃垠飾演。



鄭恩地這兩年回歸演戲，主演了《酒鬼都市女人們》系列再創演技事業高峰，期間還演了《Blind》（局外人），戲約不斷，而李姃垠上半年才帶來《Missing：他們存在過2》，今年還將有作品《精神病房也會迎來清晨》，沒想到很快又接演了新作。



崔振赫則飾演工作上不允許任何差錯的完美主義者檢察官「桂智雄」，負責毒品調查，這可是他繼2014年《傲慢與偏見》後再度扮演檢察官。崔振赫睽違已久正式回歸的這一年，《Numbers：大廈之林的監視者們》才剛結束又有新戲，三位演員皆可謂炙手可熱。



《日夜不同的她》將由《我們相遇的奇蹟》、《大力子都奉順》、《現在開始是Showtime!》李亨民執導，《Good Casting》朴智河編劇。詳細戲劇編成細節還得待官方公布。

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