【韓網熱帖】最近台灣台東市的持刀亂砍事件

7月9日，台東街頭發生4對1大亂鬥。

26歲蔣姓女子拖行李箱過馬路時，被50歲張姓男子尾隨並用15cm長刀猛刺。女子努力逃命但手臂、大腿、脖子都被刺傷，眼看就要丟掉性命。這時4名男子聽到呼救聲登場，為了與持刀男對峙，分別撿起附近物品作為武器，包括電風扇、行李箱、鍋勺和棍棒。

鍋勺男趁嫌犯分心迅速擊落其武器，棍棒男立即拾起，隨後四人一擁而上，嫌犯像狗一樣被圍毆然後逮捕。警方在嫌犯背包裡還發現另外一個兇器，正在調查犯案動機。 受害女子立即被送往醫院，已無生命危險。此外，幫助抓捕嫌犯、正在讀大學的大兒子表示：「想到女生可能會受重傷，就過來搭救了。」二兒子：「其實因為害怕一直向後退，但為了救人沒想太多。」

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韓國網民評論：

1. 太帥了ᅲᅲ

2. 這才是真男人

3. 我看了影片，真的讓人起雞皮疙瘩，帥過復仇者聯盟

4. 面對手持兇器的歹徒真的很需要勇氣，了不起

5. 眼淚出來了... 感謝這4位義人

6. 哇棍棒男以外的3人是爸爸和兩個兒子，大發

7. 無論哪裡都有傷害女性的精神病啊，怎麼不去捅自己

8. 真的好帥，希望我國也有更多正義人士

9. 在韓國可以這樣制服對方嗎？ 法律太爛了，感覺會反過來被告「持兇器施暴」

10. 在韓國的話，四個人都會被嫌犯起訴吧

11. 真的很了不起，但看到大家的武器又忍不住笑出來kkkk幸好女生沒事

12. 就算是文明社會也要記住：做了該被揍的事就應該挨揍

13. 哇，人類愛上升ᅲᅲ

出處：https://theqoo.net/hot/2872347873

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