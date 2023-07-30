金银姬又写出名作！《恶鬼》结局两集金泰梨演技大飙特飙，收尾感人至极获赞许（EP.11-12）

金银姬编剧、金泰梨、吴正世与洪庆主演的《恶鬼》已於昨（30）日落幕，可以说不看到最后完全不知道结局会如何，最后两集11、12集播毕获得一众好评，从编剧、演员到导演，整个作品被认可「龙头龙尾」。

（以下涉及剧透）



廉海上（吴正世 饰）、具散影（金泰梨 饰）、李弘塞（洪庆 饰）与重显商社副社长金致远（金佑珍爸爸，李圭会 饰）联手，利用无防守日骗过廉海上奶奶罗炳熙（金海淑 饰），问到了恶鬼真正的名字――李香伊。接著就是和时间赛跑的时候了，恶鬼著急著想杀掉对自己不利的人，在要害死具散影妈妈（朴志暎 饰）的那刻，是具散影用生命威胁才没让恶鬼得逞。

回顾过往，原来李香伊（沈达琪 饰）确实是巫师选中的人，只不过她不甘心、让妹妹取代了她，此举竟导致母亲不谅解而自尽，父亲与哥哥后来还因船难而亡，孤苦无依的她想用钱换回妹妹，反倒撞见妹妹遭巫师残忍杀害，她还再次成为牺牲品、真正的牺牲品，成为了帮助重显商社的太子鬼。



恶鬼在杀害罗炳熙后和具散影展开对话，表示自己剩下的愿望是找到自己的尸体，具散影请廉海上不要照做但为时已晚。廉海上为了找到第五样物品已挖出李香伊的遗骸，后续也硬著头皮拿五样物品四处封印。是具散影妈妈率先发现具散影变了个人，廉海上从她口中才确认自己真的掉入恶鬼的陷阱，而具散影此时已与恶鬼「交换」，恶鬼占据了具散影的身躯，具散影则变成影子。

最后是从罗炳熙留下的死亡讯息，得到封印恶鬼的真正方法――销毁神体，也就是李香伊被切下的手指。廉海上拿到了手指却被李香伊以自己（具散影）的生命要胁，在这之前，李香伊曾表明自己多想活下去，而现在那么多人包括具散影却轻易地想了结生命，她不甘心。

李香伊伤害廉海上拿到自己的手指，正想走人时，具散影回来了。因为在黑暗中领悟「想杀掉自己的那张脸也是自己」，具散影激起了生存意志，最终成功操控自己的身体烧掉手指。



尾声描述了具散影珍惜著自己还看得见的时光，在一场船游绳火游戏上，她与廉海上看著落火、看见鬼魂们幸福的模样，就算眼睛又出问题，她仍对自己说：「是啊，试著活下去吧！」



观赏完最后两集，观众们不得不再次佩服金泰梨的演技，短短两集，她至少就呈现了四种演技――具散影、恶鬼、扮演恶鬼的具散影、扮演具散影的恶鬼，让观众不得不入戏，跟著罗炳熙、廉海上或是李弘塞陷入迷惘。



김태리의 1인 4역 연기차력쇼



구산영 악귀

악귀인척하는 산영이 구산영인척하는 악귀 pic.twitter.com/YhC3W9QRfp — 나무 (@Kdtree_) July 29, 2023

不少观众对结局给出好评，推特一张赞许《恶鬼》愈渐精彩的哏图破1500次转推，转发到‎theqoo论坛亦获得上百则认同留言。不少人称赞《恶鬼》是「龙头龙尾」佳作，金银姬的编剧、金泰梨与吴正世等人的演技、李正林的导演均受赞许，也有不少人表示看完都哽咽了、受到了疗愈，他们说：「是啊，努力活下去吧！」「我也会试著活下去的。」



애들아 악귀라는 드라마 이거임 pic.twitter.com/ZH06kIIgNM — 뎊 (@taeri_def) July 29, 2023

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