IVE張員瑛又被罵！宣傳三星卻用iPhone PO照，網：「對主辦方失禮 vs 管太寬」

近日韓國三星在首爾舉辦新機發佈會，邀請各國明星到場參與宣傳，IVE張員瑛也是其中之一，不料後續的一個細節在網上掀起討論。

發佈會上，張員瑛和美國演員Sydney Sweeney（席德妮·史威尼）用三星最新款手機Galaxy Z Flip 5自拍合照並裝飾封面螢幕，向全世界展示手機新功能。



wonyoung and sydney sweeney holy shit pic.twitter.com/KiO2dqkS8n — (@itgirlangeI) July 26, 2023

隨後Sydney Sweeney將合照PO到IG限動，張員瑛也進行轉發，並在右下角加了一個黑色愛心emoji。 就是這個emoji觸到部份網友的雷點：有人指出這是iPhone才有的emoji，指責張員瑛明明是獲邀參加三星的宣傳活動、PO照片卻用iPhone，無異於給競爭對手做宣傳。



韓網報道還提及BTS SUGA是真正的三星粉絲，就連與歌迷合照都點名要用三星手機。 該報道評論區有接近三千條留言，大部份是40代男性：「收了錢卻沒有概念」「她也是腦袋空空啊，不會思考嗎？」 「很失禮，如果用iPhone就不要PO」「真的很失望」「這是背叛」「相當於穿著CHANEL出席LV活動... 所屬社不管管嗎？」 「連最基本的都不懂，以後不要再請她」。

也有很多網友為張員瑛講話，認為區區一個emoji就惹出爭議實在荒唐，而且三星官方賬號也有給張員瑛留言，並沒有表現出不悅：「她又不是三星代言人，也沒有在現場拿出iPhone」「一群大叔在嫉妒小姑娘」「員瑛參加活動後在IG和粉絲聊天app都不斷宣傳三星手機，只因為一個emoji就這樣？」 「員瑛好可憐，放過她吧」「為何總是用無謂的瑣事折磨年輕的孩子們？ 非粉都看不下去」。



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