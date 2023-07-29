雙帥終於要在劇裡相見！路雲將特別出演韓版《想見你》，與好友安孝燮、全汝貞合作！

近日根據韓媒 YTN 報導，路雲最近結束預定在9月公開Netflix 新劇《走進你的時間裡》特別出演的拍攝。他將通過這部作品與安孝燮、全汝彬、姜勳等人合作。

對此，FNC娛樂表示：「確實是出演《走進你的時間裡》，但對於分量、角色等，現在還不能詳細說明，請大家諒解。」



《走進你的時間》是翻拍自台劇《想見你》，劇情講述2023年的韓俊熙（全汝彬 飾）因懷念一年前去世的男朋友具延准（安孝燮 飾），聽著歌曲《You to Me Again》，意外靈魂穿越到1998年的權敏周（全汝彬 飾）身上，並遇見了和男朋友相貌相同的南時憲（安孝燮 飾），與暗戀權敏周的鄭仁圭（姜勳 飾），展開三人之間的故事。

路雲和安孝燮現實生活中是好友，雖然兩人之前沒有一起拍過戲，但偶爾在採訪會透露彼此的好交情，也會給對方送上應援咖啡車。這次兩人終於要合作，讓網友紛紛表示：「好期待」、「親估終於要一起拍戲了」、「好奇會是什麼角色」、「想看兩位帥哥同框」等等。



另外，路雲和曹寶兒、河俊、Girl's Day Yura 搭檔的新劇《這戀愛是不可抗力》將在8月23日首播，該劇講述一名綠地科公務員「李洪潮」獲得300多年前被封印的禁書，和變成禁書下犧牲品的律師「張辰由」，發展了羅曼史。



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