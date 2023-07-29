IVE张员瑛又被骂！宣传三星却用iPhone PO照，网：「对主办方失礼 vs 管太宽」

近日韩国三星在首尔举办新机发布会，邀请各国明星到场参与宣传，IVE张员瑛也是其中之一，不料后续的一个细节在网上掀起讨论。

发布会上，张员瑛和美国演员Sydney Sweeney（席德妮・史威尼）用三星最新款手机Galaxy Z Flip 5自拍合照并装饰封面萤幕，向全世界展示手机新功能。



wonyoung and sydney sweeney holy shit pic.twitter.com/KiO2dqkS8n — (@itgirlangeI) July 26, 2023

随后Sydney Sweeney将合照PO到IG限动，张员瑛也进行转发，并在右下角加了一个黑色爱心emoji。 就是这个emoji触到部份网友的雷点：有人指出这是iPhone才有的emoji，指责张员瑛明明是获邀参加三星的宣传活动、PO照片却用iPhone，无异於给竞争对手做宣传。



韩网报道还提及BTS SUGA是真正的三星粉丝，就连与歌迷合照都点名要用三星手机。 该报道评论区有接近三千条留言，大部份是40代男性：「收了钱却没有概念」「她也是脑袋空空啊，不会思考吗？」 「很失礼，如果用iPhone就不要PO」「真的很失望」「这是背叛」「相当於穿著CHANEL出席LV活动... 所属社不管管吗？」 「连最基本的都不懂，以后不要再请她」。

也有很多网友为张员瑛讲话，认为区区一个emoji就惹出争议实在荒唐，而且三星官方账号也有给张员瑛留言，并没有表现出不悦：「她又不是三星代言人，也没有在现场拿出iPhone」「一群大叔在嫉妒小姑娘」「员瑛参加活动后在IG和粉丝聊天app都不断宣传三星手机，只因为一个emoji就这样？」 「员瑛好可怜，放过她吧」「为何总是用无谓的琐事折磨年轻的孩子们？ 非粉都看不下去」。



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