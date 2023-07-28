安孝燮首個亞洲巡迴粉絲見面會2023 AHN HYO SEOP ASIA TOUR <THE PRESENT SHOW> 香港場將於10月1日（星期日）假九龍灣國際展貿中心Stall Hall舉行

【2023年7月28日，香港訊】近年憑著人氣劇集《社內相親》、《浪漫醫生金師傅》系列而紅遍亞洲的韓國男演員安孝燮，剛展開出道以來首個亞洲巡迴粉絲見面會「2023 AHN HYO SEOP ASIA TOUR 」，分別於7月16及22日完成首爾及泰國場。這位魅力不凡的霸道總裁將於10月1 日（星期日）駕臨香港，勢必掀起一股撲飛熱潮！

今年28歲的安孝燮，自2015年正式出道後慢慢累積人氣，2020年因《浪漫醫生金師傅2》劇中徐宇鎮一角嶄露頭角，演技備受好評。直到去年在SBS大熱韓劇《社內相親》中飾演霸道總裁姜泰武，憑藉高冷帥氣的外型及深情寵妻人設而爆紅。其後，在今年4月播出的《浪漫醫生金師傅3》亦展現愈趨成熟的演技，成功奠定新生代韓劇男神地位。而新劇《走進你的時間裏》翻拍自台灣神劇《想見你》，預計9月於Netflix播出，屆時安孝燮的人氣定將攀至另一高峰。



自身天賦加上JYP的3年練習生訓練，讓安孝燮同時擁有相當不俗的歌唱及舞蹈實力；前兩站見面會上，安孝燮不僅跟大家回顧了出道至今的演藝作品，更施展渾身解數自彈自唱及驚喜獻唱了BIGBANG 太陽與BTS Jimin的〈VIBE〉，令全場觀眾熱血沸騰！另外，見面會更大送團體合照、簽名海報、簽名寶麗來、歡送環節等多項粉絲福利，定能讓大家留下了美好的「THE PRESENT」回憶！



門票將於8月22日（星期二）下午2時起於快達票（網上購票：www.hkticketing.com 或購票熱線：+852 31 288 288 (每日10:00AM至8:00PM)）公開發售，售價為港幣$1,488 (VIP Package)、$888。在公開發售首日後，如有剩餘門票，則亦將於8月23日（星期三）起於香港會議展覽中心、香港演藝學院、香港演藝學院伯大尼古蹟校園、九龍灣國際展貿中心及K11 Select的快達票售票處發售。



備註：

快達票將額外收取每張門票的顧客服務費。

各售票處或特約銷售點的不同辦公時間。

2023 AHN HYO SEOP ASIA TOUR in Hong Kong 門票售價詳情如下：



有關粉絲福利的詳細安排，日後將於 ELF ASIA Instagram 公佈，敬請留意。

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