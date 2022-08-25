超暖！秀英在家族演唱會照顧銀赫，貼心走近+溫柔攔肩大展家族愛

近日SM娛樂舉辦家族演唱會，Super Junior銀赫在月初喪父後首度公開表演、難掩落寞神情，少女時代秀英和潤娥主動上前關心，讓粉絲大呼溫暖淚目。

Super Junior成員銀赫的父親在本月初突然過世，原定在馬尼拉舉辦的演唱會也因此取消，以其他成員到場問候代替。 20日SM娛樂舉辦家族演唱會時，銀赫在談話環節表示：「最近感受到家人的重要，而SM家族一直在我身邊。 來到這裡的粉絲全都是SM Town家族。 有家人在的感覺很安心，感謝大家。」

結尾謝幕時歌手們在台上互相問候、跟觀眾道別，有粉絲拍到到銀赫獨自一人望著天空沉默不語，令人十分心疼。



這時少女時代秀英突然出現在鏡頭中，微笑著從背後走向銀赫、溫柔攔住他的肩膀，一個充滿關切的對視後，銀赫也終於露出笑容。



兩人邊聊邊走，雖然聽不見對話內容，但可看到秀英輕撫銀赫的肩膀、給他安慰，銀赫也笑著拍拍秀英的肩頭表示感謝。



隨後潤娥也走過來關心銀赫，讓人再次感受到SM家族的溫暖：



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞