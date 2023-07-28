南宮珉與最強導演搭檔互讚對方！從《黑色太陽》到8月4日首播古裝新作《戀人》二次合作

8月4日即將在MBC首播的金土電視劇《戀人》，劇情描述歷經丙子之亂錯綜複雜戀人們的愛情與百姓們的生命力故事。歷史劇名家MBC相當有信心為大家推薦由南宮珉與安恩真擔任主演，而導演也正是南宮珉的最佳夥伴金成容（音譯）導演。

《戀人》是南宮珉繼《黑色太陽》再度與金成容導演合作，2021《黑色太陽》當時南宮珉將自己練出滿身肌肉，作為國情院特殊要員出演，劇情發展懸疑也獲得觀眾好評，金導演更被稱為是非常懂得觀眾口味的導演。而兩人再度合作的《戀人》是愛情史劇，從動人的愛情到盛大的戰爭場面，令人期待導演與南宮珉的新火花。



#南宮珉：「看到劇本的瞬間已在腦中想像得到導演如何執導」

南宮珉曾提到自己看到劇本時，都已經能夠想像金成容導演會如何執導，當然在《戀人》中，南宮珉也說到將會有與《黑色太陽》截然不同的演出，也因為與導演是第二次合作，所以在現場更會思考如何給大家嶄新的畫面，在現場兩人進行了很多討論。



#金成容導演：「能與像南宮珉演員這樣優秀的演員合作，是身為導演的幸福」

金成容導演也是不吝大讚南宮珉的優異演技，在《黑色太陽》時他已經覺得配合起來相當棒，到了新劇《戀人》更能夠感受到相互扶持，朝著同樣目標前進的感覺，導演覺得能夠與這樣優秀的演員共同愉快地合作，是一大幸福。



相當了解彼此的導演以及演員，二度合作的電視劇《戀人》令人格外期待，將於8月4日晚間首播。

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