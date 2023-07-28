南宫珉与最强导演搭档互赞对方！从《黑色太阳》到8月4日首播古装新作《恋人》二次合作

8月4日即将在MBC首播的金土电视剧《恋人》，剧情描述历经丙子之乱错综复杂恋人们的爱情与百姓们的生命力故事。历史剧名家MBC相当有信心为大家推荐由南宫珉与安恩真担任主演，而导演也正是南宫珉的最佳伙伴金成容（音译）导演。

《恋人》是南宫珉继《黑色太阳》再度与金成容导演合作，2021《黑色太阳》当时南宫珉将自己练出满身肌肉，作为国情院特殊要员出演，剧情发展悬疑也获得观众好评，金导演更被称为是非常懂得观众口味的导演。而两人再度合作的《恋人》是爱情史剧，从动人的爱情到盛大的战争场面，令人期待导演与南宫珉的新火花。



#南宫珉：「看到剧本的瞬间已在脑中想像得到导演如何执导」

南宫珉曾提到自己看到剧本时，都已经能够想像金成容导演会如何执导，当然在《恋人》中，南宫珉也说到将会有与《黑色太阳》截然不同的演出，也因为与导演是第二次合作，所以在现场更会思考如何给大家崭新的画面，在现场两人进行了很多讨论。



#金成容导演：「能与像南宫珉演员这样优秀的演员合作，是身为导演的幸福」

金成容导演也是不吝大赞南宫珉的优异演技，在《黑色太阳》时他已经觉得配合起来相当棒，到了新剧《恋人》更能够感受到相互扶持，朝著同样目标前进的感觉，导演觉得能够与这样优秀的演员共同愉快地合作，是一大幸福。



相当了解彼此的导演以及演员，二度合作的电视剧《恋人》令人格外期待，将於8月4日晚间首播。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻