「現在是時尚肌肉」南宮珉肌肉大消風！曝入行只是想試試，新人時期被罵三字經也開心

南宮珉真的很珍惜每一個機會與角色啊QQ

《劉QUIZ ON THE BLOCK》本週播出的最新一集EP.204邀來「信任所以觀看」的「國『珉』演員」南宮珉，聊了聊他從入行、新人時期到現在20多年的演技生涯。

南宮珉一登場就讓人感受出變化，2021年因《黑色太陽》練成的壯碩肌肉明顯消風，去年《千元律師》裡還能看見他的太平洋寬肩，如今變回了過往纖細的形象，南宮珉坦蕩蕩笑著說：「現在什麼都沒有。」稱現在這是「時尚肌肉」，有點肌肉線條也還能舒適的穿衣服。



他提到當時扮演特務韓志赫狂練肌肉，是為了呈現「能一拳制服別人」的模樣，比起矯捷躲避，他更想表現能直接出擊壓倒人的樣子，所以大練特練，「真的要死了」，也提到當時還要在鏡頭前露上半身，壓力大到狂作噩夢，但他對角色有責任感、追求完美，即便很辛苦還是做下去。



而就讀韓國中央大學機工系的他，為何會肄業還踏進毫無相關的演員行業？南宮珉表示自己從未想過要當藝人，但某天看到MBC招募演員的廣告便湧起念頭「或許我有尚未開發的潛能」，結果媽媽聽到的反應竟是失笑，不過絲毫沒有打擊到他。徵選當天，他說自己演得很爛導致全場鴉雀無聲，但仍非常開心，只因為找到了自己真正想做的事情：「我當時真的很幸福，我是第一次如此著迷於某個瞬間，所以即便後來（在片場）被別人罵髒話，我還是能撐到現在。」



南宮珉整場談話聊了不少新人時期對演戲的熱忱，說自己當時就算被遷怒、被罵三字經都很幸福、很開心，只因為「能演到戲」，沒戲分的時候他時時刻刻在研究台詞，自認過得很充實。整集節目南宮珉不曉得說了幾次「太開心了」，頻頻笑容可掬的露出白皙牙齒，對演技的熱情都滿溢出了螢幕，即便劉在錫心疼他新人時期的各種不平等遭遇。



問他想對20幾歲的自己說些什麼，他忍不住紅眼眶落下淚來：「我從沒對自己說過『做得好』這種話，那時候拿到大賞回到家，短暫喝了一下，稍微有了念頭『你一定做得很好』，除此之外好像就沒有稱讚過自己。」接著對自己說：「一開始演戲，戲演得不好、在拍攝現場毫無用處的你，現在擔起一個作品、成為一股力量，這代表當時的你有抱持著對演戲的熱忱好好堅持下去，之後繼續堅持，你一定會做得更好。相信自己，保持自信。」



看完此集《劉QUIZ ON THE BLOCK》，觀眾都佩服南宮珉的毅力與正向態度，也感謝他熬過那段時光、成為了真正的演員，否則我們可能看不見「金成龍」、「白承洙」與「千智勳」等等經典角色，甚至是整個作品《金科長》、《Stove League》（金牌救援、奇蹟拍檔）、《千元律師》……啊！

▼上述相關片段



節目上，選擇《Stove League》的原因、在《能聽見我的心嗎？》被前輩尹汝貞訓話、文晶熙要他有自信點他會跑去打密碼「@自信1」、和金智恩從《監獄醫生》後合作四次的緣分、和《金科長》螢幕CP俊昊（李俊昊）仍保持聯繫……有興趣的觀眾不妨找來完整節目收看吧！

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