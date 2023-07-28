朴敘俊《文明特急》回顧演藝生涯兩大尷尬時刻「與池晟當眾bobo & 《三流之路》撒嬌」，脫力感慨：「只希望今天快點過去」

昨日公開的《文明特急》請來李炳憲、朴寶英、朴敘俊做客宣傳新片《水泥烏托邦：末日浩劫》，聊到過往兩部作品時，朴敘俊露出難為情的神色XD

MC JaeJae提到朴敘俊2015年拍了《Kill Me Heal Me》和《她很漂亮》兩部劇，其中和池晟有一場在街頭當眾bobo的戲，據說是臨場發揮？ 朴敘俊表示確實有這個印象，但更震驚的是拍攝場地一早就向觀眾公開：「我們要從咖啡廳跑到那邊，但觀眾來得太多了，只好把觀眾也都拍進去。 就連那個（吻戲）場面大家也都看到了……所以更加感覺丟臉。」



《Kill Me Heal Me》這場bobo戲確實是臨時加的，不過據池晟回憶，雖然電視劇裡看起來是耀娜主動，但拍戲時其實是朴敘俊最先靠近！難道朴敘俊已經選擇性刪除這段記憶XD



接著聊到《三流之路》朴敘俊和金智媛經典的「撒嬌對決」！當時劇本裡的台詞真的寫著彷彿舌頭短一截的「寶寶口音」，很多觀眾留言說「演員真的不簡單、如果是我真的會逃跑」。 朴敘俊一臉脫力地說：「那場戲真的현타來了（*瞬間拉回現實、感到羞恥），希望今天一天快點過去。」



▽一起來回顧朴敘俊和金智媛的撒嬌對決XD雖然演員拍得很辛苦，但觀眾看得很開心：



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