曹世鎬出道首次有FM見粉絲哽咽落淚ㅠㅠ 純真與謙虛態度感動人、創節目最佳話題

《做沒做過的事》最新一集邀來張度練，讓張度練和5MC們一起舉辦「自我陶醉Fan Meeting（粉絲見面會）」，有搞笑的也有感動的場面，最感動莫過於曹世鎬激動落淚。

粉絲見面會一開場，曹世鎬的招牌笑眼與笑容就逐漸垮下來，在朱宇宰感謝張度練促進了這場粉絲見面會後，曹世鎬跟進感謝的聲音便掩飾不住他的哽咽。「我都要流眼淚了。」曹世鎬被反問為何想流淚時，他再也忍不住的掉淚、哽咽：「在節目上……第一次有這種（見面會）體驗。」激動的表示有人舉著自己的照片、體會到很多人愛著大家（張度練與5MC），台下粉絲也跟著拭淚。



在曹世鎬的粉絲福利時間，第一個粉絲「智恩」說她只追曹世鎬一個，而且很喜歡感性、愛哭的男人，眾人聽著笑出來，曹世鎬卻仍陷入感動再度哽咽：「我平常不太哭的，但很感謝啊……人生追的第一個藝人是我啊……」智恩繼續說明身邊的人都追東方神起、2PM、Super Junior，但自己對他們都不關心，始源聽了馬上站出來作勢想理論，成為搞笑插曲。

智恩表明自己目前有產後憂鬱症，希望能聽到曹世鎬親口對她說些加油打氣的話，曹世鎬想了一下卻說：「首先……我反而收到了更多力量……不好意思……」再次陷入傷感讓眾人又笑出來。有趣的是，智恩想知道曹世鎬常常（被劉在錫吐槽）噴的香水是哪一款，曹世鎬馬上說要送她一瓶，結果智恩一上前靠近就後退幾步，親身驗證了劉在錫到底多排斥那種過濃的味道XDD。

下個粉絲也很有意思，是自稱「丈夫長得很像李到晛」的粉絲「朴松林」，說自己入坑的契機是前陣子曹世鎬扮「曹同垠」和李到晛重現《黑暗榮耀》名場面，她那長得像李到晛的丈夫爆料妻子其實是「立陷愛」（立刻陷入愛情），容易對人一見鍾情的類型，除了曹世鎬的官咖之外也加入了李到晛、Paul Kim等等藝人的官咖，丈夫還幫妻子達成願望和「曹同垠」對戲，畫面相當奇妙。

▼回顧「曹同垠」版《黑暗榮耀》



講到曹世鎬的官咖，第三位粉絲「崔龍俊」正是官方的管理員，當場抱怨（？）自己不管發幾次文、留幾次言，永遠都比不上曹世鎬本人，官咖第一名活躍的人永遠是曹世鎬，「因為如此，覺得哥對粉絲是真心的，所以更活躍（替曹世鎬應援）了。」這名粉絲請求曹世鎬跳舞，畫面又更奇妙了，因為不少其他人的粉絲眼睛都不知道該往哪擺，反應兩極XD。



《做沒做過的事》曹世鎬粉絲見面會噴淚的片段已破196萬觀看次數，讓收視低迷的節目首次創下如此高的話題性。曹世鎬的真性情讓隔著螢幕觀看的觀眾動容不已啊！留言的網友都說喜歡曹世鎬的純真與謙虛、紛紛稱讚他是非常帥氣的藝人，也祝福他能夠如此幸福下去。



▼曹世鎬的「五峰山舞蹈」片段



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