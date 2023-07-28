《等待了很久》羅人友＆金智恩聯手緝兇揭家族秘密！崔珉起入行11年劇界再出道

劇集已於日前首播，大家是不是已經追看呢？

全新懸疑犯罪韓劇《等待了很久》講述鄉村刑警吳真城（羅人友飾）和弟弟吳真宇（崔珉起飾）在「宇進」小鎮過著極其平靜的生活，某天真宇卻被指認為連環殺人犯！為了替摯親洗脫嫌疑，真城加入特別調查小組，並與檢察官高英珠（金智恩飾）、車英雲（權律飾）攜手展開調查，此時弟弟卻遭到黑色勢力的迫害；真城也在追查案件的過程中，發現了驚人的家族秘密⋯⋯



韓劇《等待了很久》由「新晉男神」羅人友和「初戀系女星」金智恩主演，近年二人分別在演藝圈大放異彩，前者透過Viu Original原創韓劇《月升之江》和《魔咒的戀人》嶄露頭角，後者則憑藉《黑色太陽》和《Again My Life》人氣急升，兩位影壇新貴將在《等待了很久》首度合作，並首次挑戰刑警及檢察官角色，令人期待！



由Viu Original原創韓劇《Again My Life》導演韓哲秀執導，《等待了很久》大部分演員包括金智恩、裴宗玉、李奎翰、鄭尚勳、金姬貞和崔光一均曾演出《Again My Life》，《等》劇可說是重聚之作；而羅人友和裴宗玉則繼《哲仁王后》後，時隔兩年半再度合作。



此外，入行十一年的前男團NU’EST成員崔珉起（REN）也將獻出他的「第一次」，宣告透過《等待了很久》在韓劇界正式「出道」！過去他曾客串韓劇《田禹治》、也演出了數部網劇和獨立電影，不過在韓國電視劇正式亮相、並擔任配角卻是第一次，早前他更在粉絲見面會上親自預告參演劇集的消息，獲得了熱烈的回響！劇中飾演吳真宇的他將改變哥哥吳真城的命運，二人的兄弟情也是劇集的一大看點。



全新懸疑犯罪韓劇《等待了很久》逢星期三、四在「黃Viu」上架！

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