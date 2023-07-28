曹世镐出道首次有FM见粉丝哽咽落泪ㅠㅠ 纯真与谦虚态度感动人、创节目最佳话题

《做没做过的事》最新一集邀来张度练，让张度练和5MC们一起举办「自我陶醉Fan Meeting（粉丝见面会）」，有搞笑的也有感动的场面，最感动莫过於曹世镐激动落泪。

粉丝见面会一开场，曹世镐的招牌笑眼与笑容就逐渐垮下来，在朱宇宰感谢张度练促进了这场粉丝见面会后，曹世镐跟进感谢的声音便掩饰不住他的哽咽。「我都要流眼泪了。」曹世镐被反问为何想流泪时，他再也忍不住的掉泪、哽咽：「在节目上……第一次有这种（见面会）体验。」激动的表示有人举著自己的照片、体会到很多人爱著大家（张度练与5MC），台下粉丝也跟著拭泪。



在曹世镐的粉丝福利时间，第一个粉丝「智恩」说她只追曹世镐一个，而且很喜欢感性、爱哭的男人，众人听著笑出来，曹世镐却仍陷入感动再度哽咽：「我平常不太哭的，但很感谢啊……人生追的第一个艺人是我啊……」智恩继续说明身边的人都追东方神起、2PM、Super Junior，但自己对他们都不关心，始源听了马上站出来作势想理论，成为搞笑插曲。

智恩表明自己目前有产后忧郁症，希望能听到曹世镐亲口对她说些加油打气的话，曹世镐想了一下却说：「首先……我反而收到了更多力量……不好意思……」再次陷入伤感让众人又笑出来。有趣的是，智恩想知道曹世镐常常（被刘在锡吐槽）喷的香水是哪一款，曹世镐马上说要送她一瓶，结果智恩一上前靠近就后退几步，亲身验证了刘在锡到底多排斥那种过浓的味道XDD。

下个粉丝也很有意思，是自称「丈夫长得很像李到晛」的粉丝「朴松林」，说自己入坑的契机是前阵子曹世镐扮「曹同垠」和李到晛重现《黑暗荣耀》名场面，她那长得像李到晛的丈夫爆料妻子其实是「立陷爱」（立刻陷入爱情），容易对人一见钟情的类型，除了曹世镐的官咖之外也加入了李到晛、Paul Kim等等艺人的官咖，丈夫还帮妻子达成愿望和「曹同垠」对戏，画面相当奇妙。

▼回顾「曹同垠」版《黑暗荣耀》



讲到曹世镐的官咖，第三位粉丝「崔龙俊」正是官方的管理员，当场抱怨（？）自己不管发几次文、留几次言，永远都比不上曹世镐本人，官咖第一名活跃的人永远是曹世镐，「因为如此，觉得哥对粉丝是真心的，所以更活跃（替曹世镐应援）了。」这名粉丝请求曹世镐跳舞，画面又更奇妙了，因为不少其他人的粉丝眼睛都不知道该往哪摆，反应两极XD。



《做没做过的事》曹世镐粉丝见面会喷泪的片段已破196万观看次数，让收视低迷的节目首次创下如此高的话题性。曹世镐的真性情让隔著萤幕观看的观众动容不已啊！留言的网友都说喜欢曹世镐的纯真与谦虚、纷纷称赞他是非常帅气的艺人，也祝福他能够如此幸福下去。



▼曹世镐的「五峰山舞蹈」片段



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