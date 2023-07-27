INFINITE睽違7年重回《認識的哥哥》！回顧爆笑名場面：成種挑戰胸口停球卻找不到胸口XD

人氣二代男團INFINITE即將回歸，也安排了各大綜藝演出，包括前陣子釋出預告的實境節目《沒吵架就算萬幸了》，今（27）日也錄製了綜藝節目《認識的哥哥》。

*延伸閱讀：‎《沒吵架就算萬幸了》最新預告INFINITE來啦！體驗無人島生活摔的摔、嚇的嚇XD



INFINITE 2016年就曾完整體錄製《認識的哥哥》，成為《認識的哥哥》開播以來第一個登上節目的男團，近7年後，INFINITE再次完整體出擊，各大媒體與粉絲INSPIRIT都在JTBC大樓外捕捉INFINITE 6成員穿上學校制服的上班路。



INFINITE重回《認識的哥哥》並穿上校服，就不得不讓人回想起多年前的節目內容了，除了經典的華麗刀群舞表演之外，就是爆笑名場面了！



成員們受李壽根的挑戰，挑戰起胸口停球，成烈用下巴、用鎖骨接球就已經夠搞笑夠讓人心疼的了，他後頭的成種，不知怎麼的都用頭接球，頂出頭球兩次了還不誇張，最後一球──



成種又沒算好距離，球直直掉下來擊中他的重要部位！其他成員見狀各各笑趴，跑第一關心成種的是《認哥》班底們，當下大概只有優鉉「稍微」忍得住笑意上前關心吧XDD，整個場面雖然令人心疼，但不得不說非常爆笑XDDD，YouTub片段影片已累計870萬人觀看！



INFINITE今重回《認識的哥哥》，就不知道會不會再有綜藝之神降臨了XDD。

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