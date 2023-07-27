INFINITE睽违7年重回《认识的哥哥》！回顾爆笑名场面：成种挑战胸口停球却找不到胸口XD

人气二代男团INFINITE即将回归，也安排了各大综艺演出，包括前阵子释出预告的实境节目《没吵架就算万幸了》，今（27）日也录制了综艺节目《认识的哥哥》。

*延伸阅读：‎《没吵架就算万幸了》最新预告INFINITE来啦！体验无人岛生活摔的摔、吓的吓XD



INFINITE 2016年就曾完整体录制《认识的哥哥》，成为《认识的哥哥》开播以来第一个登上节目的男团，近7年后，INFINITE再次完整体出击，各大媒体与粉丝INSPIRIT都在JTBC大楼外捕捉INFINITE 6成员穿上学校制服的上班路。



INFINITE重回《认识的哥哥》并穿上校服，就不得不让人回想起多年前的节目内容了，除了经典的华丽刀群舞表演之外，就是爆笑名场面了！



成员们受李寿根的挑战，挑战起胸口停球，成烈用下巴、用锁骨接球就已经够搞笑够让人心疼的了，他后头的成种，不知怎么的都用头接球，顶出头球两次了还不夸张，最后一球――



成种又没算好距离，球直直掉下来击中他的重要部位！其他成员见状各各笑趴，跑第一关心成种的是《认哥》班底们，当下大概只有优铉「稍微」忍得住笑意上前关心吧XDD，整个场面虽然令人心疼，但不得不说非常爆笑XDDD，YouTub片段影片已累计870万人观看！



INFINITE今重回《认识的哥哥》，就不知道会不会再有综艺之神降临了XDD。

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