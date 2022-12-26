李光洙也來到劉在錫YouTube節目亂聊！穿著毛茸茸像路人的狗，還亂聊撿地上糖果來吃XD

Antenna上個月替「大神」劉在錫打造了專屬YouTube節目《藉口罷了》，讓劉在錫放鬆的和來賓大聊特聊。首集請到的就是十多年至親池錫辰，而最新兩集除了有池錫辰含有李光洙。

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延續首集的風格，劉在錫、池錫辰、李光洙在公園隨意的就地野餐、天南地北亂聊。在聊天之餘出現了不少插曲，例如劉在錫突然「笑不成聲」指著路人的狗說：「有人帶著他們的狗狗出來……你好像是我們帶出來的……」池錫辰也接著形容李光洙就像英國狗，劉在錫說阿富汗獵犬。



三個人坐在草皮中央越坐越尷尬，決定換到長椅上坐，但更尷尬的是，長椅被扶手隔成兩個位置，池錫辰一度要李光洙坐在中間，劉在錫甚至還讓李光洙坐在腿上。



最荒謬的是，李光洙突然吃起一顆巧克力，劉在錫就問他糖果哪裡來，李光洙竟問製作組：「這不是我們的嗎？」原來，巧克力是李光洙在移動位置時隨手撿來的，李光洙還發現巧克力有被踩過的痕跡，劉在錫安慰他「有包裝沒關係」，還要他坦蕩蕩的吃、發到SNS上XDD。



撿地上糖果沒關係，何況是包裝完整的呢？接下來劉在錫的舉動可能會讓更多人跌破眼鏡了，因為他隨手撿了地上的野草想拿來當牙籤剔牙！李光洙都黑人問號了，池錫辰還說：「可能是毒草！」更伸手想幫劉在錫剔牙。



網友看了李光洙撿地上巧克力，都忍不住說「綜藝之神降臨啊！」也有人說三個人就算什麼正經的事都沒做也很好笑、製作組能把那麼多吵鬧內容一一key上字幕太厲害了。

▼李光洙&池錫辰作客《藉口罷了》完整影片（第一支影片21:01劉在錫看到別人的狗像在看李光洙；27:25李光洙吃巧克力；32:54劉在錫撿雜草當牙籤）





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