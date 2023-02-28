劉在錫問柳演錫：「Starship？演錫在光洙的公司？」車太鉉：「什麼叫光洙的公司？他有那麼偉大嗎？」

【李光洙躺著也中槍系列】

為了宣傳電影《超完美狗保姆》‎，車太鉉與柳演作客錫劉在錫YouTube「長舌節目」《只是藉口》，而李光洙根本沒有登場，卻被提了兩次，無緣無故一直中槍XD。

劉在錫搜尋柳演錫的YouTube頻道時，發現他是Kingkong by Starship旗下演員：「啊Starship？對嘛，演錫在光洙的公司。」想不到車太鉉糾正他：「不是光洙的公司，是演錫的公司，光洙有那麼偉大，是光洙的公司嗎？」



聽得出來車太鉉就是想嗆劉在錫並連同李光洙一起，不過他還搜尋起來：「是承憲的公司啊！宋承憲的公司。」劉在錫：「還有棟旭！」車太鉉：「喔，李棟旭！」柳演錫聽了似乎很不是滋味，積極反駁：「不是……我在這家公司待最久，我是創始成員。」



「我們就說是演錫公司吧！」劉在錫才剛說完，聽到車太鉉喊MONSTA X，直接大轉彎：「還有MONSTA X？那就是MONSTA X了，演錫對不起了。」柳演錫無奈不已，明明是在聊他的頻道啊……



李光洙下一Part中槍是這樣的……

劉在錫：「演錫很擅長talk，棟旭也很喜歡talk。」車太鉉：「可是很意外的是，光洙的talk……」劉在錫：「光洙的talk很弱，他身體搞笑比較好。」



聽了這番話，柳演習抓緊機會大吐口水：「在《出差十五夜》，我被取笑，年齡攻擊！我和IVE那群孩子們坐在一起，（李光洙說）『哥，我還以為你很童顏，坐在那裡是不行的！』」最後‎話題又繞回了年齡……



▼提到李光洙大致在8:07、20:53



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