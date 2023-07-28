太生猛了！GOT7 Jackson泰國活動直接被女粉絲拽後背拉下車，整個人都呆住了

人氣男團GOT7 Jackson（王嘉爾）被粉絲突如其來的行為嚇到。

22日Jackson在泰國曼谷出席了活動，當天吸引了大批粉絲在場外等候，期待一睹本命風采。 活動結束後，Jackson走出場地，站在車上告別時，突然出現一名帶著口罩的女性抓住了他的後背和T恤，試圖將他拽下車子。



這一幕被其他粉絲拍下並公開在了網路上，只見Jackson因為受到驚嚇而不知所措，瞬間楞在了原地。 他迅速穩定情緒之後又問那名女生是誰。 騷亂過後，Jackson揮手和粉絲打招呼，告訴大家自己無事，然後就乘車離開了現場。

相關影片也引起了粉絲的關注，有人指責現場安保太差，Jackson的泰國粉絲還刊登了道歉文。 而Jackson也不是第一次被激動的粉絲觸碰，今年5月在巴西公演時他邀請女粉絲上臺，沒想到卻被對方揩油，惹得粉絲不滿。

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