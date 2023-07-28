太生猛了！GOT7 Jackson泰国活动直接被女粉丝拽后背拉下车，整个人都呆住了
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太生猛了！GOT7 Jackson泰国活动直接被女粉丝拽后背拉下车，整个人都呆住了

明星   2023年7月28日   星期五09:30   Tracy  

（封面图源：twitter@JacksonWang852）

人气男团GOT7 Jackson（王嘉尔）被粉丝突如其来的行为吓到。

22日Jackson在泰国曼谷出席了活动，当天吸引了大批粉丝在场外等候，期待一睹本命风采。 活动结束后，Jackson走出场地，站在车上告别时，突然出现一名带著口罩的女性抓住了他的后背和T恤，试图将他拽下车子。

这一幕被其他粉丝拍下并公开在了网路上，只见Jackson因为受到惊吓而不知所措，瞬间楞在了原地。 他迅速稳定情绪之后又问那名女生是谁。 骚乱过后，Jackson挥手和粉丝打招呼，告诉大家自己无事，然后就乘车离开了现场。

相关影片也引起了粉丝的关注，有人指责现场安保太差，Jackson的泰国粉丝还刊登了道歉文。 而Jackson也不是第一次被激动的粉丝触碰，今年5月在巴西公演时他邀请女粉丝上台，没想到却被对方揩油，惹得粉丝不满。

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