淚目！SEVENTEEN夫勝寬手機殼貼紙很眼熟，原來是她啊

這一幕真的讓無數觀眾和粉絲感動。

人氣男團SEVENTEEN公開了最新一期的團綜《Going Seventeen》，除了Jun和THE 8因其他行程未亮相之外，剩下的11名成員一起在鄉下度過了十分安逸的一段時光，本期節目的主題是「夫家族的誕生」，一聽就知道和成員夫勝寬有關。

節目播出途中有眼尖的網友發現夫勝寬的手機殼上貼著動漫小人貼紙，似乎在那裡看到過。 節目一結束就有人把截圖放到了網上討論，原來貼紙也曾在已故的ASTRO成員文彬的手機殼上出現過，當時還引發了不小的熱度。



세븐틴 승관 핸드폰에 붙인 스티커 pic.twitter.com/rbvQwP8iDo — francetracny (@francetracny) July 28, 2023

當初有粉絲看到文彬手機殼上的女生貼紙，以為是《非常律師禹英禑》的周邊，文彬解釋「這是文秀雅貼的，不知道她在哪裡買的」。 後來又有粉絲去問妹妹秀雅，秀雅說：「是我貼的，粉絲送的我的畫像貼紙，哥哥手機殼都換了，難道把貼紙挪到新手機殼上？ 哎喲，好感動。」



빈민수 하고 싶어서 엄청 열심히 찾았었는데

수아가 준 스티커라서 그냥 구할 수 없음.. #문빈 pic.twitter.com/xtS3BDpPz6 — (@rocong_0126) October 17, 2022

팬이 그려준 자기 캐릭터 붙여준 동생이나 그걸 새폰케로 옮겨 붙인 빈이나 사랑둥 #문남매#문빈 #문수아



네키 폰케 ---------------->새 폰케 pic.twitter.com/UDLKHsULms — LiveHappily0126(빈콩달프) (@LiveHappily0126) October 17, 2022

夫勝寬和文彬是K-POP界出了名的98Line好友，粉絲和網友們猜測可能是當初文雅也給夫勝寬的手機殼貼了，也可能是夫勝寬為了紀念好友，將文彬手機殼上的舊貼紙挪到了自己的手機殼上（淚目）。 不管怎麼說作為文彬的死黨，他也想替文彬好好守護妹妹。



此外，夫勝寬因為健康問題暫停了活動，甚至缺席了7月21、22日的演唱會，令粉絲們非常擔憂。 兩場演唱會上成員們不停提到夫勝寬的名字，希望所有的粉絲能夠為他加油、鼓氣。 還有粉絲捕捉到夫勝寬出現在了觀眾席後排，默默陪著成員們演出。 已經休息了月餘的夫勝寬也有好消息傳來，將出演鄭中淵PD的新綜藝《魔鬼的計謀 The Devil's Plan》，和其他11名藝人進行頭腦遊戲。

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