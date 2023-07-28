泫雅出席日本「WaterBomb」再將火辣程度推到新境界！與「水彈女神」權恩妃有一拼

日本「Water Bomb」慶典上的泫雅熱辣度直接拉滿。

在韓國十分風靡的「Water Bomb」將慶典搬到了日本名古屋，泫雅作為表演嘉賓亮相。 原本就走性感路線的泫雅在外國舞台上更是魅力四射，連續演唱了《I'm Not Cool》、《Lip & Hip》，足足唱滿半小時。

當天泫雅的舞台LOOK十分熱辣勁爆，是在韓國演出時少見的妖豔，暈染細帶比基尼搭配超短T恤和短裙，剛好露出腹肌和細腰，大走甜辣性感風，看得韓國網友們不禁驚嘆：「不愧是泫雅」、「這一身很泫雅」、「又一次刷新的紀錄」。



同一場活動上，在「首爾Water Bomb」上引爆火熱關注的前IZ*ONE成員權恩妃也賺足粉絲們的目光。 不愧是被封為「水彈女神」的她，黑色短裙、皮件外套內搭紅色胸衣，好身材一覽無餘，網友們紛紛留言「權恩妃再次創造傳奇」、「把水彈改名為權恩妃」、「果然是水彈女神」等等。



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