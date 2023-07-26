果然SEVENTEEN沒有「正常人」！夫勝寬&Hoshi&DK談續約條件：沒有最奇葩，只有更奇葩XD

SEVENTEEN表面上是霸氣愛豆團，實際上是搞笑男團吧？

SEVENTEEN的團魂一直都是成員本人以及CARAT們引以為傲的一個點，縱觀整個K-POP界，很少有愛豆團能夠做到成員們一起進辦公室談續約的，SEVENTEEN 13人就做到了。都說人越多的團，續約時越難，因為要考慮到每個人的要求，成員之間也要互相讓步。

早前SEVENTEEN在綜藝節目《認識的哥哥》中就曾提到過續約的事情，成員們一致稱讚夫勝寬為集體續約起到了積極作用，而夫勝寛則透露珉奎因為金錢問題最「難搞」，不過珉奎當時也解釋「是因為我覺得SEVENTEEN有這個價值」。老實說「錢」一直都是續約的核心問題之一，總得要有人充當「黑臉」向經紀公司提出要求才行，珉奎正好充當了這個角色，解決了隊友們最敏感的話題。



那麼其他人又有怎樣的續約條件呢？ 日前韓網上再次討論起之前夫勝寛、HOSHI和DK的續約條件影片，看得網友們爆笑。 先是夫勝寬，眾所周知作為「浮腫男孩」，夫勝寬經常冰美式不離手，而他的條件之一就是「每次有拍攝時公司都要先準備好冰美式」，同時希望「公司也要更支持我才行，這是我想要得到的約定」。



作為Performance隊長的HOSHI的條件也令人震驚，想漂髮的他希望公司能夠開發出即使漂髮，頭髮也不會斷的藥水，或是發明斷髮之後能夠讓頭髮快速長出來的藥。HOSHI的要求還是蠻多的，除此之外還有諸如藍牙麥克風和耳機連在一起的設備、只要敷在臉上就能快速畫好妝容的面膜、戴在頭上能夠自動洗好頭的頭盔等奇葩的要求。 最可笑的就是想要有一個「老虎休息室」，甚至還想邀請全世界的老虎和歌手Tiger JK。



看完以上兩位成員的要求，DK的續約條件反而聽起來更容易接受，DK希望公司職員看到他時都會對他說「道兼啊，我愛你」，這是他唯一的要求！哈哈哈哈哈哈，續約條件有夠樸素的！！



不愧是能夠組成BSS小分隊的三人，續約條件是那麼的合理又奇葩，看得韓國網友忍不住留言：「前面兩人可能是在搞笑，但DK的條件聽起來很像真的」、「全團沒有一個正常人，哈哈哈哈哈哈」、「我只是想像了一下DK的畫面，已經要被笑死了」、「 HOSHI啊，那些東西發明出來之後請一定要申請專利啊，然後造福大眾」、「入坑之前覺得HOSHI是個內向的人，只知道唱歌跳舞，入坑之後發現全團都是瘋子」等。



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