簽約不到1年就解約！GOT7 JAY B服兵役期間私訊女網友：你看起來像經常逛夜店

GOT7成員JAY B（林在範）被經紀公司CDNZA Records解約，雙方簽約才不到一年。

日前，CDNZA Records發布官方聲明，表示經過雙方探討，與JAY B的合約於2023年4月已終止。 JAY B與JYP合約期滿之後就加盟了朴載範創辦的H1GHR MUSIC，又在去年9月轉移到了CDNZA Records旗下，目前他作為社會勤務要員正在服役中。

JAY B近期在韓網掀起熱議，是因為他在服役期間私訊女網友，名聲嚴重下滑。據當事女網友公開的兩人聊天紀錄，JAY B問女網友「你今天做什麼？」 、「你看起來像經常去夜店的人」、「平時喜歡做什麼」、「最近我在服公益役，沒什麼可忙的」。



當時有網友質疑是女網友PS了聊天紀錄，事情愈演愈烈，女網友解釋：「是他先私訊我的，我只是抱著好玩的心情公開在了只有好友才能看到的限時分享裡，是有人截圖之後放到了網上，我和他什麼關係都沒有，也沒有再聯繫過。」



JAY B的私生活一直被詬病，2021年他在個人直播途中被粉絲們發現房屋的牆壁上貼了多張女性裸體的圖片，當時JAY B解釋圖片是他喜歡的一名攝影師的作品。而在去年7月他公開了與女網紅正在熱戀中，只是兩人的戀情只維持了7個月，於今年2月分手。

JAY B與經紀公司解約的消息被公開後，引來了不少網友的議論，大家紛紛表示：「看來以前在JYP公司替他做了不少事情」、「太丟人了」、「你剛出道時可是實力派形象啊，為什麼現在變這樣了」、「看來以後也不想當愛豆了」等。

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