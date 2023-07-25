签约不到1年就解约！GOT7 JAY B服兵役期间私讯女网友：你看起来像经常逛夜店

GOT7成员JAY B（林在范）被经纪公司CDNZA Records解约，双方签约才不到一年。

日前，CDNZA Records发布官方声明，表示经过双方探讨，与JAY B的合约於2023年4月已终止。 JAY B与JYP合约期满之后就加盟了朴载范创办的H1GHR MUSIC，又在去年9月转移到了CDNZA Records旗下，目前他作为社会勤务要员正在服役中。

JAY B近期在韩网掀起热议，是因为他在服役期间私讯女网友，名声严重下滑。据当事女网友公开的两人聊天纪录，JAY B问女网友「你今天做什么？」 、「你看起来像经常去夜店的人」、「平时喜欢做什么」、「最近我在服公益役，没什么可忙的」。



当时有网友质疑是女网友PS了聊天纪录，事情愈演愈烈，女网友解释：「是他先私讯我的，我只是抱著好玩的心情公开在了只有好友才能看到的限时分享里，是有人截图之后放到了网上，我和他什么关系都没有，也没有再联系过。」



JAY B的私生活一直被诟病，2021年他在个人直播途中被粉丝们发现房屋的墙壁上贴了多张女性裸体的图片，当时JAY B解释图片是他喜欢的一名摄影师的作品。而在去年7月他公开了与女网红正在热恋中，只是两人的恋情只维持了7个月，於今年2月分手。

JAY B与经纪公司解约的消息被公开后，引来了不少网友的议论，大家纷纷表示：「看来以前在JYP公司替他做了不少事情」、「太丢人了」、「你刚出道时可是实力派形象啊，为什么现在变这样了」、「看来以后也不想当爱豆了」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻