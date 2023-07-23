SM新男團疑似定名「RIIZE」！網搜出專利局註冊記錄，瘋狂討論：「名字好土 vs 比東方神起防彈少年團好多了」

近日有網友發現SM娛樂公司註冊了新的商標，疑似即將推出的新男團名稱！

根據韓國專利信息檢索服務網站，SM娛樂在今年5月24日申請註冊了商標「Rise&Realize RIIZE」，包含3個商品類型，分別為16（印刷物、寫真、文具與辦公用具等）、28（娛樂用具、玩具、Video Game設備、體操與體育用品、聖誕樹裝飾品）、09（科學研究、 寫真、電影、視聽覺等）。



有網友將該消息分享到Twitter，立即引起眾多猜測，最多人想到的就是新人男團。 SM娛樂今年初透露年內將推出新的男團和女團，本月18日進一步確稱新男團將在8月1日正式公開。

此外，有消息稱韓國知名歌手、作曲家尹尚的兒子李燦英也將是新男團7名成員之一。



「RIIZE」這名字迅速在韓網引起討論，網友反響不一、大部份偏向正面：

1. 讀作萊伊茲還是利茲？ 利阿伊茲？

2. 好土

3. 別看現在吐槽土，以後都會真香

4. 我覺得很不錯，SM一直很會起名

5. 想起LOL裡的藍色光頭（*符文法師雷茲Ryze）

6. 還不錯耶？

7. 看起來是結合了Rise的ri和Realize的ize

8. 意義很好

9. 想想東方神起和防彈少年團，什麼名字都可以接受

10. 我連ZB1都適應了

11. 無可挑剔、很不錯

12. aespa一開始也反響不好，現在呢kk

13. 比起名字，更好奇歌曲概念

14. 我習慣（G）I-DLE 之後，對新人名字一概不指手畫腳kk反正都會適應

15. 感覺是很smp的名字呢

16. 好像lol專業玩家的名字

17. 以SM而言有點平凡kk

18. 完美到印象不夠深、有點記不住

19. 如果聯通魔法師世界觀好像也不錯？

20. 猜問候語可能是「現實知覺！我們是萊伊茲~」

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